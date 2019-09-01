Вчителі перекрили рух транспорту у Первомайську через закриття двох шкіл

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Неділя, 1 вересня 2019, 23:08

Джерело: Відділ комунікації поліції Харківської області 

У Первомайську кілька десятків вчителів перекрили рух транспорту, протестуючи проти реорганізації двох шкіл міста.

Деталі: За даними правоохоронців, 1 вересня співробітники двох учбових закладів висловили протест проти закриття шкіл та пройшли пішою ходою по пішохідному  переходу на вул.Харківській. 

 
 
фото - Відділ комунікації поліції Харківської області 

"Поліцейські вжили необхідних заходів для недопущення порушення публічного порядку та безпеки та забезпечили дорожній рух, організувавши відвід транспортних засобів", - повідомили правоохоронці.

Після відведення транспорту рух не припинявся. Акція тривала 40 хвилин, правопорушення не зафіксовано, уточнили в поліції.

Українська правда

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Теми: Харківська область дороги поліція


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