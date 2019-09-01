Вчителі перекрили рух транспорту у Первомайську через закриття двох шкіл
Джерело: Відділ комунікації поліції Харківської області
У Первомайську кілька десятків вчителів перекрили рух транспорту, протестуючи проти реорганізації двох шкіл міста.
Деталі: За даними правоохоронців, 1 вересня співробітники двох учбових закладів висловили протест проти закриття шкіл та пройшли пішою ходою по пішохідному переходу на вул.Харківській.
"Поліцейські вжили необхідних заходів для недопущення порушення публічного порядку та безпеки та забезпечили дорожній рух, організувавши відвід транспортних засобів", - повідомили правоохоронці.
Після відведення транспорту рух не припинявся. Акція тривала 40 хвилин, правопорушення не зафіксовано, уточнили в поліції.
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