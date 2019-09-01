Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Вчителі перекрили рух транспорту у Первомайську через закриття двох шкіл

Неділя, 1 вересня 2019, 23:08

Джерело: Відділ комунікації поліції Харківської області 

У Первомайську кілька десятків вчителів перекрили рух транспорту, протестуючи проти реорганізації двох шкіл міста.

Деталі: За даними правоохоронців, 1 вересня співробітники двох учбових закладів висловили протест проти закриття шкіл та пройшли пішою ходою по пішохідному  переходу на вул.Харківській. 

 
 
фото - Відділ комунікації поліції Харківської області 

"Поліцейські вжили необхідних заходів для недопущення порушення публічного порядку та безпеки та забезпечили дорожній рух, організувавши відвід транспортних засобів", - повідомили правоохоронці.

Після відведення транспорту рух не припинявся. Акція тривала 40 хвилин, правопорушення не зафіксовано, уточнили в поліції.

Українська правда
Теми: Харківська областьдорогиполіція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Тарнавський: Інформація про те, що Росія взяла Мар'їнку – провокації

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

Усі новини...
Харківська область
Через обстріли окупантів сталася лісова пожежа на Харківщині
Росіяни тричі обстріляли Вовчанськ за ніч, є поранений
На Харківщині зняли заборону на культурно-розважальні заходи
Останні новини
21:09
В Арктиці зафіксували найтепліше літо за всю історію спостережень – вчені
21:01
"Київстар" сподівається відновити послуги смс і передачі даних уночі
20:50
ОновленоРосіяни запустили ударні БпЛА з кількох напрямків, в Одесі лунали вибухи
20:41
В ЄС вважають, що Австрія погодиться на переговори про вступ України
20:40
Tesla відкличе більше 2 мільйонів електромобілів через проблеми з автопілотом
20:08
В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ
20:07
Бізнесу компенсують 660 мільйонів за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю
20:00
інфографікаПрограма "єОселя": скільки українців отримали іпотечні кредити
19:53
На фронті протягом доби 89 зіткнень, найбільше атак на Авдіївському напрямку – Генштаб
19:50
Російські атаки від середини липня пошкодили понад 100 об’єктів портової інфраструктури
Усі новини...
Реклама: