Вчителі перекрили рух транспорту у Первомайську через закриття двох шкіл

Джерело: Відділ комунікації поліції Харківської області

У Первомайську кілька десятків вчителів перекрили рух транспорту, протестуючи проти реорганізації двох шкіл міста.

Деталі: За даними правоохоронців, 1 вересня співробітники двох учбових закладів висловили протест проти закриття шкіл та пройшли пішою ходою по пішохідному переходу на вул.Харківській.

фото - Відділ комунікації поліції Харківської області

"Поліцейські вжили необхідних заходів для недопущення порушення публічного порядку та безпеки та забезпечили дорожній рух, організувавши відвід транспортних засобів", - повідомили правоохоронці.

Після відведення транспорту рух не припинявся. Акція тривала 40 хвилин, правопорушення не зафіксовано, уточнили в поліції.