Бойовики вдалися до провокацій, стріляли в напрямку населених пунктів - СЦКК

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Неділя, 1 вересня 2019, 23:22

Джерело: прес-центр Об'єднаних сил з посиланням на дані СЦКК

Ввечері 1 вересня бойовики на Донбасі порушили встановлений режим "тиша" та обстріляли позицій підрозділів ОС із забороненої "Мінськом" зброї у напрямку населених пунктів. 

Деталі: За даними штабу, збройні формування РФ вдалися до провокацій, порушили заборону на використання будь-якої зброї  та здійснили обстріли позицій підрозділів Об'єднаних сил із забороненої Мінськими угодами зброї у напрямку населених пунктів. 

"О 17:01  в районі н.п.Зайцеве Північне бойовики застосували міномети 82-го калібру (4 міни). З 17:20  до 18:00 год. в районі н.п.Новолуганське бойовики застосували міномети 82-го калібру (15 мін)", -  йдеться у повідомленні. 

Раніше у штабі ОС повідомили, що протягом 1 вересня бойовики порушили режим припинення вогню 9 разів, обстрілюючи позиції підрозділів з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. 

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Теми: ООС Донбас Мінські угоди


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