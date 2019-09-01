Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Бойовики вдалися до провокацій, стріляли в напрямку населених пунктів - СЦКК

Неділя, 1 вересня 2019, 23:22

Джерело: прес-центр Об'єднаних сил з посиланням на дані СЦКК

Ввечері 1 вересня бойовики на Донбасі порушили встановлений режим "тиша" та обстріляли позицій підрозділів ОС із забороненої "Мінськом" зброї у напрямку населених пунктів. 

Деталі: За даними штабу, збройні формування РФ вдалися до провокацій, порушили заборону на використання будь-якої зброї  та здійснили обстріли позицій підрозділів Об'єднаних сил із забороненої Мінськими угодами зброї у напрямку населених пунктів. 

"О 17:01  в районі н.п.Зайцеве Північне бойовики застосували міномети 82-го калібру (4 міни). З 17:20  до 18:00 год. в районі н.п.Новолуганське бойовики застосували міномети 82-го калібру (15 мін)", -  йдеться у повідомленні. 

Раніше у штабі ОС повідомили, що протягом 1 вересня бойовики порушили режим припинення вогню 9 разів, обстрілюючи позиції підрозділів з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. 

Теми: ООСДонбасМінські угоди
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Тарнавський: Інформація про те, що Росія взяла Мар'їнку – провокації

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

Усі новини...
ООС
На Донбасі загинув командир спецзагону окупантів "Ахмат" – РосЗМІ
На Донбасі РФ активно атакує, 10 нападів відбито – зведення штабу ООС
Українські захисники відбили 9 атак ворога, знищили гелікоптер і 19 танків – ООС
Останні новини
21:09
В Арктиці зафіксували найтепліше літо за всю історію спостережень – вчені
21:01
"Київстар" сподівається відновити послуги смс і передачі даних уночі
20:50
ОновленоРосіяни запустили ударні БпЛА з кількох напрямків, в Одесі лунали вибухи
20:41
В ЄС вважають, що Австрія погодиться на переговори про вступ України
20:40
Tesla відкличе більше 2 мільйонів електромобілів через проблеми з автопілотом
20:08
В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ
20:07
Бізнесу компенсують 660 мільйонів за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю
20:00
інфографікаПрограма "єОселя": скільки українців отримали іпотечні кредити
19:53
На фронті протягом доби 89 зіткнень, найбільше атак на Авдіївському напрямку – Генштаб
19:50
Російські атаки від середини липня пошкодили понад 100 об’єктів портової інфраструктури
Усі новини...
Реклама: