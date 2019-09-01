Бойовики вдалися до провокацій, стріляли в напрямку населених пунктів - СЦКК

Джерело: прес-центр Об'єднаних сил з посиланням на дані СЦКК

Ввечері 1 вересня бойовики на Донбасі порушили встановлений режим "тиша" та обстріляли позицій підрозділів ОС із забороненої "Мінськом" зброї у напрямку населених пунктів.

Деталі: За даними штабу, збройні формування РФ вдалися до провокацій, порушили заборону на використання будь-якої зброї та здійснили обстріли позицій підрозділів Об'єднаних сил із забороненої Мінськими угодами зброї у напрямку населених пунктів.

"О 17:01 в районі н.п.Зайцеве Північне бойовики застосували міномети 82-го калібру (4 міни). З 17:20 до 18:00 год. в районі н.п.Новолуганське бойовики застосували міномети 82-го калібру (15 мін)", - йдеться у повідомленні.

Раніше у штабі ОС повідомили, що протягом 1 вересня бойовики порушили режим припинення вогню 9 разів, обстрілюючи позиції підрозділів з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.