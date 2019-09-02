Через зіткнення "Москвича" і "Форда" у Кривому Розі загинули троє
У Кривому Розі на перехресті Нікопольського шосе та вулиці Літке зіштовхнулися автомобілі "Москвич" та "Форд". Внаслідок ДТП загинули троє людей.
Про це повідомляє управління Держслужби з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області.
За його даними, аварія сталася 1 вересня вдень.
Загинули водій "Москвича" та водій і пасажир "Форда".
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