Через зіткнення "Москвича" і "Форда" у Кривому Розі загинули троє

У Кривому Розі на перехресті Нікопольського шосе та вулиці Літке зіштовхнулися автомобілі "Москвич" та "Форд". Внаслідок ДТП загинули троє людей.

Про це повідомляє управління Держслужби з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області.

За його даними, аварія сталася 1 вересня вдень.

Загинули водій "Москвича" та водій і пасажир "Форда".