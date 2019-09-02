"Дуже сильний старт": Зеленський отримав привітання від Трампа

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Понеділок, 2 вересня 2019, 03:07

Віце-президент США Майк Пенс передав президенту України Володимиру Зеленському привітання з успішним початком роботи на посаді глави української держави від президента США Дональда Трампа.

Він це зробив під час зустрічі із Зеленським у Варшаві, передає "Інтерфакс-Україна".

"Я хочу вас привітати. Дуже приємно з вами познайомитися. А також привітати вас з дуже сильним стартом як президента України від президента Дональда Трампа", - сказав Пенс.

Зеленський на зустрічі з Пенсом у Варшаві
Зеленський на зустрічі з Пенсом у Варшаві
Фото прес-служби президента України

Нагадаємо:

  • Зеленський, у свою чергу, розповів віце-президенту США, що нова українська влада має намір запустити головні реформи вже за перший рік своєї роботи.
  • Володимир Зеленський перебував з дводенним візитом до Польщі 31 серпня – 1 вересня.
  • Там він, серед іншого, мав розмову з прем'єр-міністром Бельгії Шарлем Мішелем. Зеленський запевнив бельгійця, що Україна проводитиме всі необхідні для держави реформи.

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Теми: Трамп Зеленський США


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