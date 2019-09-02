"Дуже сильний старт": Зеленський отримав привітання від Трампа

Віце-президент США Майк Пенс передав президенту України Володимиру Зеленському привітання з успішним початком роботи на посаді глави української держави від президента США Дональда Трампа.

Він це зробив під час зустрічі із Зеленським у Варшаві, передає "Інтерфакс-Україна".

"Я хочу вас привітати. Дуже приємно з вами познайомитися. А також привітати вас з дуже сильним стартом як президента України від президента Дональда Трампа", - сказав Пенс.

Зеленський на зустрічі з Пенсом у Варшаві Фото прес-служби президента України

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