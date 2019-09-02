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Жінка знайшла людські рештки у щойно купленому будинку на Харківщині

Понеділок, 2 вересня 2019, 03:47

Мешканка міста Чугуїв, що в Харківській області, виявила людські останки у новопридбаному будинку.

Про це повідомляє відділ комунікації обласної поліції.

За його даними, повідомлення про подію надійшло до поліції 30 серпня близько 17:00.

За адресою виїжджала слідчо-оперативна група. Поліцейські з’ясували, що 38-річна заявниця менш ніж 2 тижні тому придбала домоволодіння. В будинку на підлозі жінка виявила кістки людини.

Вилучене направлено на експертизу.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Українська правда
Теми: надзвичайна подіяХарківська область
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