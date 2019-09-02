У лікарні в Дніпрі помер військовий, поранений біля Мар’їнки

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Понеділок, 2 вересня 2019, 11:17

Джерело: 24 ОМБр імені короля Данила

У Дніпропетровській обласній клінічній лікарні імені Мечникова від поранень помер 47-річний сержант Олександр Грицаюк.

Деталі: Олександр Грицаюк отримав поранення 25 серпня внаслідок обстрілу поблизу Мар’їнки Донецької області. 

Проживав військовий в Черкаській області. 

Нагадуємо

  • 2 вересня бойовики вбили українського військового.
  • Минулу добу втрат з українського боку не було, хоча 1 вересня проросійські збройні формування 15 разів порушили режим припинення вогню.

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Теми: ООС Донбас Мінські угоди


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