У лікарні в Дніпрі помер військовий, поранений біля Мар’їнки
Джерело: 24 ОМБр імені короля Данила
У Дніпропетровській обласній клінічній лікарні імені Мечникова від поранень помер 47-річний сержант Олександр Грицаюк.
Деталі: Олександр Грицаюк отримав поранення 25 серпня внаслідок обстрілу поблизу Мар’їнки Донецької області.
Проживав військовий в Черкаській області.
Нагадуємо:
- 2 вересня бойовики вбили українського військового.
- Минулу добу втрат з українського боку не було, хоча 1 вересня проросійські збройні формування 15 разів порушили режим припинення вогню.
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