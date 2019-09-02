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Одразу четверо чоловіків вкоротили собі віку за добу на Київщині – поліція

Понеділок, 2 вересня 2019, 11:56

Джерело: Національна поліція.

Четверо чоловіків скоїли самогубство у Київській області минулої доби.

Деталі: За даними поліції Київщини, вкоротили собі віку четверо мешканців різних районів: у Броварському – це місцевий житель 1965 року народження, у Бородянському – громадянин 1975 року народження, у Вишгородському – 1984 року народження і у Києво-Святошинському – 1968 року народження.

Зазначається, що "майже усі чоловіки позбавили себе життя через побутові проблеми".

Відкрито кримінальні провадження. Щодо кожного факту проводиться ретельне досудове розслідування, запевняють правоохоронці. 

Дослівно повідомлення поліції: "Шановні громадяни, будьте чуйними до своїх близьких, не полишайте їх сам-на-сам зі своїми проблемами та хвилюваннями".

Українська правда
Теми: Київська областьполіція
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