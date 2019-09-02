Зеленський пообіцяв особисто боротися з корупціонерами на митниці
Джерело: зустріч президента Володимира Зеленського із керівництвом Кабміну, Верховної Ради і правоохоронних органів.
Президент Володимир Зеленський пообіцяв особисто допомогти очистити митну службу від "старих корупціонерів".
Деталі: Відповідальними за очищення митниці президент назвав прем’єра Олексія Гончарука, міністра фінансів Оксану Маркарову та голову Державної митної служби Максима Нефьодова, давши їм термін виконання завдання до 1 грудня поточного року.
Пряма мова Володимира Зеленського: "Забезпечити запуск діяльності Державної митної служби України. Не допустити до роботи в ній старих, всіх старих корупціонерів. Я особисто буду вам допомагати."
Нагадаємо:
- На цій же зустрічі 2 вересня Зеленський доручив пошвидше легалізувати казино і видобуток бурштину.
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