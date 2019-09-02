Зеленський пообіцяв особисто боротися з корупціонерами на митниці

10868 переглядів
Понеділок, 2 вересня 2019, 13:09

Джерело: зустріч президента Володимира Зеленського із керівництвом Кабміну, Верховної Ради і правоохоронних органів.

Президент Володимир Зеленський  пообіцяв особисто допомогти очистити митну службу від "старих корупціонерів". 

Деталі: Відповідальними за очищення митниці президент назвав прем’єра Олексія Гончарука, міністра фінансів Оксану Маркарову та голову Державної митної служби Максима Нефьодова, давши їм термін виконання завдання до 1 грудня поточного року. 

Пряма мова Володимира Зеленського: "Забезпечити запуск діяльності Державної митної служби України. Не допустити до роботи в ній старих, всіх старих корупціонерів. Я особисто буду вам допомагати."

Нагадаємо

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Зеленський Верховна Рада Кабінет міністрів


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Зеленський – парламенту: До 1 грудня скасувати мораторій на продаж землі 2 вересня 2019, 13:04
Зеленський доручив за місяць легалізувати казино і видобуток бурштину 2 вересня 2019, 12:55
"Приберіть камеру": Зеленські привели сина у перший клас і не дали його знімати 2 вересня 2019, 11:26
Усі новини
Головні новини
Рада направила на оцінку КС ініціативу Зеленського про "закони від народу"
"Небитий" Шуфрич прокоментував меми на себе: Хай спробують
Нідерландські слідчі хочуть допитати бойовика Цемаха, доки він в Україні
"Давав настанову новому депутату": у ресторані побилися два нардепи
Усі новини
дослідження

Чому собаки поводяться по-різному

Фото

22 світлини показують птахів під час полювання на їжу

читай!

Як прочитати 100 книг за рік? Практичні поради