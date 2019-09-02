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Зеленський пообіцяв особисто боротися з корупціонерами на митниці

Понеділок, 2 вересня 2019, 13:09

Джерело: зустріч президента Володимира Зеленського із керівництвом Кабміну, Верховної Ради і правоохоронних органів.

Президент Володимир Зеленський  пообіцяв особисто допомогти очистити митну службу від "старих корупціонерів". 

Деталі: Відповідальними за очищення митниці президент назвав прем’єра Олексія Гончарука, міністра фінансів Оксану Маркарову та голову Державної митної служби Максима Нефьодова, давши їм термін виконання завдання до 1 грудня поточного року. 

Пряма мова Володимира Зеленського: "Забезпечити запуск діяльності Державної митної служби України. Не допустити до роботи в ній старих, всіх старих корупціонерів. Я особисто буду вам допомагати."

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"Українська правда" у Threads

Теми: ЗеленськийВерховна РадаКабінет міністрів
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