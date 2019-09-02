Торговим представником України може стати Качка

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Понеділок, 2 вересня 2019, 17:45

Тарас Качка претендує на посаду заступника міністра економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства - торгового представника України.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідна інформація з'явилася в реєстрідекларацій НАЗК.

Кандидати на посаду в державних органах повинні подавати декларацію про доходи.

Сьогодні на сайті НАЗК з'явилася декларація Качки з приміткою "Декларація кандидата на посаду: Заступник міністра - Торговий представник".

Качка є радником зі стратегічних питань міжнародного фонду "Відродження", також він є радником в Міністерстві закордонних справ. У 2014-2015 роках був віцепрезидентом та в.о. президента Американської торговельної палати в Україні.

У 2007-2011 роках він був учасником переговорної команди України щодо Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

Нагадаємо, у серпні 2018 року уряд звільнив Наталію Микольську з посади торгового представника України – заступника міністра економічного розвитку і торгівлі. Микольську звільнили за власним бажанням, оскільки вона тимчасово переїжджала до США для навчання у Стенфордському університеті.

Європейська правда

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Теми: торгівля Україна


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