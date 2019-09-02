"Голос" розкритикував уряд Зеленського через злиття двох міністерств

Джерело: прес-служба партії "Голос"

Фракція "Голос" вважає, що об'єднання міністерств з питань ветеранів та тимчасово окупованих територій створює додаткові проблеми для ветеранських спільнот.

Дослівно: "Голос" закликає уряд та більшість переглянути рішення щодо об'єднання міністерств з питань ветеранів та з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України.

Рішення, ухвалене під час поспішного і непрозорого формування Кабінету міністрів, уповільнить роботу над вирішенням проблем ветеранської спільноти".

Деталі: Нардепка партії "Голос" Леся Василенко зазначила, що створення міністерства давалося величезними зусиллями. За її словами, рішення про об'єднання міністерств відкидає Україну на кілька років назад, бо тепер працівники двох новостворених інституцій займатимуться адміністративними питаннями, а не проблемами ветеранів, переселенців, та громадян які залишились на окупованих Росією територіях.

У "Голосі" вважають, що адміністративні та бюджетні питання міністерств та їх працівників стануть першими викликами і для міністра Оксани Коляди.

Фракція Святослава Вакарчука переконана, що у таких умовах міністерство розпочне роботу над вирішенням проблем ветеранів не раніше середини 2020 року.

Нагадаємо:

29 серпня Верховна Рада 9 скликання на першому засіданні призначила нових міністрів в уряд прем‘єра Олексія Гончарука. Міністром ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб стала Оксана Коляда.

Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів очолила представниця "Слуги народу" Галина Третьякова.

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