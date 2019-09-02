Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

"Голос" розкритикував уряд Зеленського через злиття двох міністерств

Понеділок, 2 вересня 2019, 18:01

Джерело: прес-служба партії "Голос"

Фракція "Голос" вважає, що об'єднання міністерств з питань ветеранів та тимчасово окупованих територій створює додаткові проблеми для ветеранських спільнот.

Дослівно: "Голос" закликає уряд та більшість переглянути рішення щодо об'єднання міністерств з питань ветеранів та з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України.

Рішення, ухвалене під час поспішного і непрозорого формування Кабінету міністрів, уповільнить роботу над вирішенням проблем ветеранської спільноти".

Деталі: Нардепка партії "Голос" Леся Василенко зазначила, що створення міністерства давалося величезними зусиллями. За її словами, рішення про об'єднання міністерств відкидає Україну на кілька років назад, бо тепер працівники двох новостворених інституцій займатимуться адміністративними питаннями, а не проблемами ветеранів, переселенців, та громадян які залишились на окупованих Росією територіях.

У "Голосі" вважають, що адміністративні та бюджетні питання міністерств та їх працівників стануть першими викликами і для міністра Оксани Коляди.

Фракція Святослава Вакарчука переконана, що у таких умовах міністерство розпочне роботу над вирішенням проблем ветеранів не раніше середини 2020 року.

Нагадаємо: 

  • 29 серпня Верховна Рада 9 скликання на першому засіданні призначила нових міністрів в уряд прем‘єра Олексія Гончарука. Міністром ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб стала Оксана Коляда.
  • Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів очолила представниця "Слуги народу" Галина Третьякова.

Знати більше: Зе!прем'єр. Що розповідають про Гончарука люди, які його знають

Зе!Кабмін: Все про життя та зв'язки нових міністрів

Українська правда
Теми: ГолосЗеленськийКабінет міністрівГончарук
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Тарнавський: Інформація про те, що Росія взяла Мар'їнку – провокації

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

Усі новини...
Голос
Як під час війни політики та чиновники вводять у своїх соцмедіа "воєнний стан", аби прихорошити репутацію
Рудик каже, що зі своїм паспортом перебуває за кордоном. Один у неї вилучили
Рудик не бере участі у перемовинах щодо звільнення захисників Маріуполя
Останні новини
22:24
НАТО збільшив спільний військовий бюджет на 2024 рік на 12%
22:20
ОновленоРосіяни запустили ударні БпЛА з кількох напрямків, в Одесі лунали вибухи
22:07
Місцева влада заборонила польським перевізникам заблокувати кордон у Дорогуську
21:52
відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ
21:25
Через удар РФ у слюсаря в Одесі двічі зупинилося серце, і він помер
21:23
Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор
21:09
В Арктиці зафіксували найтепліше літо за всю історію спостережень – вчені
21:01
"Київстар" сподівається відновити послуги смс і передачі даних уночі
20:41
В ЄС вважають, що Австрія погодиться на переговори про вступ України
20:40
Tesla відкличе більше 2 мільйонів електромобілів через проблеми з автопілотом
Усі новини...
Реклама: