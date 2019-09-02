На Одещині 37 осіб отруїлися шаурмою

5666 переглядів
Понеділок, 2 вересня 2019, 19:24

Джерело: "Укрінформ"

У селищі Авангард Овідіопольського району Одеської області 37 осіб отруїлися шаурмою, серед них 9 дітей.

Деталі: 1 вересня у зв’язку з отруєнням по медичну допомогу звернулося 37 осіб, які купили шаурму у павільйоні на вулиці Торговій.

Працівники Держпродспоживслужби, за участю поліції, під час перевірки встановили численні порушення санітарно-гігієнічних вимог.

За фактом масового отруєння поліція відкрила кримінальне провадження.

2 вересня Одеська облдержадміністрація зобов'язала керівництво Держпродспоживслужби, ГУ НП, ДСНС та ДФС в Одеській області перевірити протягом місяця всі фастфуди.

Нагадаємо:

  • 2 серпня 2018 року Держпродспоживслужба повідомила про 83 випадки захворювання на гостру кишкову інфекцію через отруєння шаурмою в Києві.
  • Після перевірок встановили, що всі МАФи, з якими пов’язували отруєння, належали одному суб'єкту господарювання, який постачав неякісні продукти.

Знати більше: Обережно, шаурма! Як уникнути отруєнь – Супрун

Харчове отруєння: 10 ознак та симптомів

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Одеська область


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Овідій, Пушкін і вбивці Христа. Легенди і факти Білгород-Дністровської фортеці 23 серпня 2019, 06:00
Поліція розкрила вік загиблих у готелі й повідомила одну підозру 19 серпня 2019, 14:57
Труханов: Серед загиблих у "Токіо Стар" – кияни, дніпрянин і австралійка 19 серпня 2019, 12:25
Усі новини
Головні новини
Рада направила на оцінку КС ініціативу Зеленського про "закони від народу"
"Небитий" Шуфрич прокоментував меми на себе: Хай спробують
Нідерландські слідчі хочуть допитати бойовика Цемаха, доки він в Україні
"Давав настанову новому депутату": у ресторані побилися два нардепи
Усі новини
Освіта

Як вчителька пояснює математику в Instagram

соцмережі

Як пройти детокс від гаджетів за 7 днів

посміхніться!

Комікси 30-річного дизайнера