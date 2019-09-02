На Одещині 37 осіб отруїлися шаурмою

Джерело: "Укрінформ"

У селищі Авангард Овідіопольського району Одеської області 37 осіб отруїлися шаурмою, серед них 9 дітей.

Деталі: 1 вересня у зв’язку з отруєнням по медичну допомогу звернулося 37 осіб, які купили шаурму у павільйоні на вулиці Торговій.

Працівники Держпродспоживслужби, за участю поліції, під час перевірки встановили численні порушення санітарно-гігієнічних вимог.

За фактом масового отруєння поліція відкрила кримінальне провадження.

2 вересня Одеська облдержадміністрація зобов'язала керівництво Держпродспоживслужби, ГУ НП, ДСНС та ДФС в Одеській області перевірити протягом місяця всі фастфуди.

Нагадаємо:

2 серпня 2018 року Держпродспоживслужба повідомила про 83 випадки захворювання на гостру кишкову інфекцію через отруєння шаурмою в Києві.

Після перевірок встановили, що всі МАФи, з якими пов’язували отруєння, належали одному суб'єкту господарювання, який постачав неякісні продукти.

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