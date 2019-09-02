Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На Одещині 37 осіб отруїлися шаурмою

Понеділок, 2 вересня 2019, 19:24

Джерело: "Укрінформ"

У селищі Авангард Овідіопольського району Одеської області 37 осіб отруїлися шаурмою, серед них 9 дітей.

Деталі: 1 вересня у зв’язку з отруєнням по медичну допомогу звернулося 37 осіб, які купили шаурму у павільйоні на вулиці Торговій.

Працівники Держпродспоживслужби, за участю поліції, під час перевірки встановили численні порушення санітарно-гігієнічних вимог.

За фактом масового отруєння поліція відкрила кримінальне провадження.

2 вересня Одеська облдержадміністрація зобов'язала керівництво Держпродспоживслужби, ГУ НП, ДСНС та ДФС в Одеській області перевірити протягом місяця всі фастфуди.

Нагадаємо:

  • 2 серпня 2018 року Держпродспоживслужба повідомила про 83 випадки захворювання на гостру кишкову інфекцію через отруєння шаурмою в Києві.
  • Після перевірок встановили, що всі МАФи, з якими пов’язували отруєння, належали одному суб'єкту господарювання, який постачав неякісні продукти.

Знати більше: Обережно, шаурма! Як уникнути отруєнь – Супрун

Харчове отруєння: 10 ознак та симптомів

Теми: Одеська область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Тарнавський: Інформація про те, що Росія взяла Мар'їнку – провокації

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

Усі новини...
Одеська область
На Одещині пролунали вибухи – ЗМІ
На Одещині через отруєння алкоголем 4 людей загинули, 7 у лікарні
Одеський депутат із дружиною вкрали 24 млн на дитсадку та освітленні вулиць – СБУ
Останні новини
22:24
НАТО збільшив спільний військовий бюджет на 2024 рік на 12%
22:20
ОновленоРосіяни запустили ударні БпЛА з кількох напрямків, в Одесі лунали вибухи
22:07
Місцева влада заборонила польським перевізникам заблокувати кордон у Дорогуську
21:52
відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ
21:25
Через удар РФ у слюсаря в Одесі двічі зупинилося серце, і він помер
21:23
Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор
21:09
В Арктиці зафіксували найтепліше літо за всю історію спостережень – вчені
21:01
"Київстар" сподівається відновити послуги смс і передачі даних уночі
20:41
В ЄС вважають, що Австрія погодиться на переговори про вступ України
20:40
Tesla відкличе більше 2 мільйонів електромобілів через проблеми з автопілотом
Усі новини...
Реклама: