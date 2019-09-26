Демократам потрібно ще 8 голосів, щоб Сенат розглянув імпічмент Трампа

Конгресмени Палати представників зібрали 210 голосів із необхідних 218 для затвердження звинувачень за процедурою імпічменту проти президента США Дональда Трампа.

Джерело: CNN

Деталі: Для завершення процедури імпічменту необхідно, щоб офіційні звинувачення проти Трампа підтримали мінімум 218 законодавців Палати представників. Лише у цьому випадку можливо передати процедуру імпічменту для розгляду Сенатом, якому потрібно дві третини голосів для затвердження рішення про відставку Дональда Трампа.

За інформацією каналу, до числа демократів, які дали зрозуміти, що підтримують імпічмент, долучився колишній республіканець, нині незалежний конгресмен, Джастін Амаш.

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