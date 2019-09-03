Радники глав держав "нормандського формату" завершили переговори — посол

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Вівторок, 3 вересня 2019, 05:07

У Берліні завершилися переговори радників лідерів "нормандського формату".

Про це в своєму твіттері написав посол України в ФРН, передає "Інтерфакс-Україна".

"У Києві вже опівночі, а в Берліні тільки-тільки завершилися переговори в Нормандські форматі: перші, хто дізнається про досягнуті результати від міністра закордонних справ Вадима Пристайко - як завжди, наші журналісти. Дякую за Ваше терпіння", - написав Мельник.

Відзначимо, що Росію на зустрічі представляв помічник президента РФ Владислав Сурков, Україна - голова МЗС України Вадим Пристайко.

Нагадаємо:

  • Дипломатичні радники лідерів України, Франції, Німеччини та Росії 2 вересня в Берліні обговорять підготовку зустрічі лідерів "нормандської четвірки".

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Теми: Росія Франція Німеччина


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