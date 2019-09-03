Нардепи знову вирішили працювати до кінця

Джерело: засідання Верховної Ради.

Народні депутати у вівторок, 3 вересня, працюватимуть до вичерпання порядку денного.

Пряма мова спікера Дмитра Разумкова: "Вношу пропозицію продовжити пленарне засідання Верховної Ради України після 18-ї години до завершення розгляду питань порядку денного на 3 вересня".

Деталі: Пропозицію голови ВР підтримали 317 народних депутатів.

Що відбулося раніше: Перше засідання нової Верховної Ради 9-го скликання разом із перервами тривало 18 годин – до другої години ночі. Перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко припускав, що депутати можуть і надалі працювати по ночах, якщо буде потрібно.