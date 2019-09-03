З початку доби бойовики поранили бійця ООС

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Вівторок, 3 вересня 2019, 13:20

Джерело: Міноборони

3 вересня внаслідок обстрілів бойовиків отримав поранення один військовослужбовець операції Об’єднаних сил.

Дослівно: "Внаслідок ворожих прицільних обстрілів від початку цієї доби отримав поранення один наш захисник. Воїна евакуйовано до військового мобільного госпіталя. Стан його здоров’я — задовільний".

Деталі: Загалом 3 вересня бойовики вже 4 рази здійснили збройні провокації по позиціях ООС.

Зокрема, окупанти двічі вели обстріли оборонців Павлополя з великокаліберних кулеметів та автоматичних станкових гранатометів.

З 05.30 ранку з напрямку окупованого смт Калинове терористи випустили 5 мін калібру 82 мм та вели обстріл з великокаліберних кулеметів по оборонцям села Троїцьке.

З 07.45 бойовики стріляли зі стрілецької зброї з напрямку від смт Донецький по Кримському.

Відзначається, що бійці ООС декілька разів вели адекватний вогонь у відповідь із легкого піхотного озброєння.

Українська правда

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Теми: ООС обстріл Донбас війна


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