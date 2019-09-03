З початку доби бойовики поранили бійця ООС
Джерело: Міноборони
3 вересня внаслідок обстрілів бойовиків отримав поранення один військовослужбовець операції Об’єднаних сил.
Дослівно: "Внаслідок ворожих прицільних обстрілів від початку цієї доби отримав поранення один наш захисник. Воїна евакуйовано до військового мобільного госпіталя. Стан його здоров’я — задовільний".
Деталі: Загалом 3 вересня бойовики вже 4 рази здійснили збройні провокації по позиціях ООС.
Зокрема, окупанти двічі вели обстріли оборонців Павлополя з великокаліберних кулеметів та автоматичних станкових гранатометів.
З 05.30 ранку з напрямку окупованого смт Калинове терористи випустили 5 мін калібру 82 мм та вели обстріл з великокаліберних кулеметів по оборонцям села Троїцьке.
З 07.45 бойовики стріляли зі стрілецької зброї з напрямку від смт Донецький по Кримському.
Відзначається, що бійці ООС декілька разів вели адекватний вогонь у відповідь із легкого піхотного озброєння.
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