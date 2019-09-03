У Литві суд розгляне справу про непрозору видачу візи росіянину

2381 перегляд
Вівторок, 3 вересня 2019, 18:23

У вівторок Генпрокуратура Литви повідомила, що передала до суду справу про непрозору видачу візи росіянину.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.

Звинувачення в торгівлі впливом в цій справі пред'явлені колишньому багаторічному дипломату і бізнесменові Рімантасу Шидлаускасу, росіянину, власнику банку Рінату Насирову і підприємцю Альбінасу Беляускасу.

За даними слідства, ексглава Литовської асоціації торгівлі, промисловості і ремесел Шидлаускас "безпосередньо вимагав і домовився взяти" у Беляускаса і Насирова 10 тис. євро хабара. Є підозри в тому, що 3 тис. євро були передані колишньому дипломату.

Однак в ході розслідування не було отримано даних про те, що посол знав про хабар, який вимагали можливо на його користь, або про те, що він отримав особисту вигоду від видачі візи.

При проведенні розслідування посла опитали в якості спеціального свідка. У зв'язку з цим дипломата на деякий час відкликали з Москви. За словами посла, який працює в Москві з 2015 року, видача візи Насирову відповідала всім вимогам.

Європейська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Литва візи


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Литва закупить таблетки йоду майже на мільйон євро через Білоруську АЕС 20 серпня 2019, 03:07
У Литві стурбовані планами Латвії відкрити кордон для торгівлі електроенергією з РФ 15 серпня 2019, 09:57
Президент Литви: Немає морального права на приємні слівця Путіну 13 серпня 2019, 18:55
Усі новини
Головні новини
Зеленський вніс у Раду закон про покарання за бурштин
Кличко каже, що уряд намагається ввести пряме президентське правління в Києві
У Богдана з'явилася перша заступниця
Гончарук про звільнення Кличка: Я б звільнив Столара
Усі новини
Культура

Як представники давніх племен зберігають унікальні традиції

екологія

Банани можуть стати дефіцитом. Коли і чому

Лайфхаки

5 способів попередити зморшки під час сну