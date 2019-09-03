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У Литві суд розгляне справу про непрозору видачу візи росіянину

Вівторок, 3 вересня 2019, 18:23

У вівторок Генпрокуратура Литви повідомила, що передала до суду справу про непрозору видачу візи росіянину.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.

Звинувачення в торгівлі впливом в цій справі пред'явлені колишньому багаторічному дипломату і бізнесменові Рімантасу Шидлаускасу, росіянину, власнику банку Рінату Насирову і підприємцю Альбінасу Беляускасу.

За даними слідства, ексглава Литовської асоціації торгівлі, промисловості і ремесел Шидлаускас "безпосередньо вимагав і домовився взяти" у Беляускаса і Насирова 10 тис. євро хабара. Є підозри в тому, що 3 тис. євро були передані колишньому дипломату.

Однак в ході розслідування не було отримано даних про те, що посол знав про хабар, який вимагали можливо на його користь, або про те, що він отримав особисту вигоду від видачі візи.

При проведенні розслідування посла опитали в якості спеціального свідка. У зв'язку з цим дипломата на деякий час відкликали з Москви. За словами посла, який працює в Москві з 2015 року, видача візи Насирову відповідала всім вимогам.

Європейська правда

Теми: Литвавізи
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