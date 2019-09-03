Новини 3 вересня: зняття недоторканності, законопроекти на розгляд КС

Рада зняла недоторканність з нардепів, та віддала в Конституційний суд законопроект про призначення Зеленським керівництва ДБР і НАБУ — новини, які були актуальні 3 вересня.

Про недоторканність

Верховна Рада підтримала у другому читанні і в цілому законопроект про скасування недоторканності народних депутатів. За відповідне рішення проголосували 373 народні обранці.

Про законопроекти

Парламент направив до Конституційного суду президентський законопроект зі змінами до Конституції, яким пропонується надати главі держави право створювати регуляторні органи, призначати і звільняти директорів НАБУ і ДБР.

Також парламент направив до КС законопроект, який пропонує надати "народу" право вносити до Верховної Ради нові законодавчі пропозиції.

Пізніше парламент направив до КС проект закону про зменшення конституційного складу Верховної Ради та закріплення пропорційної виборчої системи.

Про телеграм-канал "Української правди"

Щойно стало відомо, що у "Української правди" є телеграм-канал "УП. Кляті питання". На нього підписано більше 16 тисяч людей і кількість підписників стрімко зростає.

Як повідомляють наші джерела, на каналі щось постійно пояснюють, з усього жартують майже у кожному пості, а ще відповідають на питання читачів. Один зі співрозмовників УП дуже радив підписатись на цей канал.

Про інші важливі новини

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