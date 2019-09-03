Скандальний голова Окружного суду поскаржився на суддю у своїй справі

Джерело: Слідство.Інфо

Суддю Віктора Фоміна, який дозволив слідчі дії стосовно екс-голови Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка та його колег, можуть притягнути до дисциплінарної відповідальності.

Деталі: Вища рада правосуддя розглядатиме скаргу адвоката Вовка – Андрія Зайця.

Адвокат відповів журналістам, що "не пам’ятає" деталей скарги.

За словами Фоміна, якщо на нього відкриють дисциплінарну справу, він не зможе взяти участь у конкурсі у Вищу раду правосуддя.

Пряма мова Фоміна: "Під час роботи в Солом’янському суді я давав дозвіл на проведення слідчих дій у справі про можливе незаконне збагачення Вовка та інших суддів Окружного адміністративного суду Києва.

Члени Третьої дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя 18 вересня розглядатимуть питання про притягнення мене до дисциплінарної відповідальності."

Нагадаємо:

Судді Окружного адміністративного суду Києва фігурують у справі про втручання суду в роботу інших органів влади.

2 серпня голові Окружного адміністративного суду Києва Павлу Вовку та іншим суддям вручили підозри.

Підозра, крім тиску на ВККС, стосувалася перевищення влади, шахрайства, службового підроблення та недбалості, незаконного перешкоджання мітингам, постановлення завідомо неправосудних рішень, пропозиції або надання хабара, втручання в роботу автоматичного документообігу суду.

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