У Росії арештували двох опозиціонерів за ходу проти політрепресій

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Середа, 4 вересня 2019, 05:25

Суд у Москві заарештував на 10 діб голову незареєстрованої Лібертаріанської партії Сергія Бойка і на 30 діб активіста Марка Гальперіна за участь в "неузгодженій акції".

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Бойка затримали співробітники поліції 3 вересня в Москві. Лібертаріанець заявив, що приводом для цього став репост відео, в якому юрист "Фонду боротьби з корупцією" Любов Соболь закликає взяти участь у ході 31 серпня. Через цю ж акцію біля свого будинку був затриманий Гальперін.

2 вересня за участь у цій же ході затримували Любов Соболь, муніципального депутата Іллю Азара і соратника опозиціонера Олексія Навального Миколу Ляскіна. На них склали адміністративні протоколи, пов'язані з неузгодженою акцією.

Хода проти політичних репресій і за чесні вибори до Московської міської думи 31 серпня стала єдиною за останні два місяці акцією, під час і після якої поліція не затримувала учасників протесту. При цьому через неї порушена адміністративна справа про порушення закону про мітинги.

На 31 серпня опозиція подавала до мерії Москви кілька заявок на проведення акцій проти політичних репресій, а також за допуск опозиційних кандидатів до виборів. Усі заявки були відхилені.

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Теми: Росія опозиція арешт


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