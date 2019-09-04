Прокуратура АРК нарахувала 600 іноземних суден, які відвідали Крим за часи окупації

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Середа, 4 вересня 2019, 06:18

Джерело: Укрінформ.

За часи російської окупації Криму на його територію незаконно зайшло понад 600 суден різних країн.

Деталі: За словами прес-секретаря прокуратури Автономної республіки Крим Катерини Діденко, з 2014 року на територію окупованого півострову зайшло більше 600 суден. Наразі Служба безпеки веде 4 кримінальні провадження, в яких розслідується 61 випадок порушення суднами порядку в’їзду-виїзду на територію окупованого півострова.

Нагадуємо

  • У серпні 2019 року суд арештував танкер "Мрія", який ходив до Криму. 
  • Раніше за відвідування окупованого півострову покарали африканське судно.

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Теми: Крим прокуратура окупація


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