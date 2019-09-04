Прокуратура АРК нарахувала 600 іноземних суден, які відвідали Крим за часи окупації
Джерело: Укрінформ.
За часи російської окупації Криму на його територію незаконно зайшло понад 600 суден різних країн.
Деталі: За словами прес-секретаря прокуратури Автономної республіки Крим Катерини Діденко, з 2014 року на територію окупованого півострову зайшло більше 600 суден. Наразі Служба безпеки веде 4 кримінальні провадження, в яких розслідується 61 випадок порушення суднами порядку в’їзду-виїзду на територію окупованого півострова.
Нагадуємо:
- У серпні 2019 року суд арештував танкер "Мрія", який ходив до Криму.
- Раніше за відвідування окупованого півострову покарали африканське судно.
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