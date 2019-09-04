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На посаду заступника міністра оборони претендує жінка

Середа, 4 вересня 2019, 10:53

Джерело: декларація кандидата на посаду на сайті НАЗК, Facebook-сторінка Коваль 

Помічник екс-нардепа від БПП Максима Єфімова Катерина Коваль претендує на посаду заступника міністра оборони.

Деталі: У поданій декларації місцем майбутньої роботи чи проходження служби вказане Міністерство оборони, а посада, на яку претендує Коваль – заступник міністра оборони.

 
Фото з facebook

Згідно з документом, Коваль є кінцевим бенефіціаром ГО "Країна права".

Інша інформація (про доходи, членів сім'ї, об'єкти нерухомості, транспортні засоби тощо) у декларації не вказана.

Згідно з даними Facebook-сторінки, Коваль – експерт з питань національної безпеки і оборони, політтехнолог, працювала у Верховній Раді, МЗС та Благодійному фонді Арсенія Яценюка Open Ukraine, вивчала зовнішню політику у Дипломатичній академії України імені Геннадія Удовенка при МЗС та наукове співробітництво у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого, економіку, переклад та готельний менеджмент у Народній українській академії.

Також як місце освіти Коваль вказує Національний Університет оборони України імені Івана Черняховського.

Згідно з сайтом Посіпаки, Коваль була помічником на громадських засадах депутата 8 скликання від БПП Максима Єфімова (обраний по виборчому округу №48 на Донеччині).

Українська правда

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