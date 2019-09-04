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В Болгарії заявили Москві, що СРСР не звільняв, а окупував країну

Середа, 4 вересня 2019, 11:08

Міністерство закордонних справ Болгарії порадило Москві не використовувати тезу про "звільнення" країни від німецької окупації, тому що прихід радянських військ в 1944 році приніс народу окупацію.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в повідомленні на сайті МЗС Болгарії.

"Не заперечуючи внеску СРСР у розгром нацизму в Європі, ми не повинні закривати очі на той факт, що разом з Радянською Армією до народів Центральної та Східної Європи прийшли півстолітні репресії, придушення громадянської самосвідомості, деформований економічний розвиток і відірваність від динаміки процесів в розвинених європейських країнах ", - йдеться у заяві.

Болгарське МЗС таким чином відреагувало на російську виставку "75 років звільнення Східної Європи від нацизму", яка відкриється 9 вересня в Софії.

У міністерстві заявили, що не мають ніякого відношення до виставки, і порадили російському посольству "не займати позицію в підтримку сумнівної історичної тези ("звільнення"), яка ставить у привілейовану позицію певні кола в країні і є втручанням у внутрішню політику".

"СРСР оголосив війну Болгарії, коли до влади тільки-тільки прийшов новий демократичний уряд, що оголосив про припинення зв'язків з нацистською Німеччиною. За цим послідувала тимчасова окупація Болгарії СРСР і союзниками, формально керована представниками коаліції, але де-факто здійснювалася виключно за допомогою радянської військової присутності", - заявили в МЗС Болгарії.

У посольстві Росії в Болгарії заявили, що "збентежені" заявою болгарських властей, оскільки на виставці хочуть показати лише архівні матеріали.

"Ця виставка не має нічого спільного з сьогоднішнім болгарським політичним дискурсом або окремими політичними силами, тому ми дещо збентежені тим, що можна робити будь-які офіційні заяви до ознайомлення з самою експозицією", - йдеться в заяві.

Європейська правда

Теми: БолгаріяМЗСвійна
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