Українця заочно звинуватили в нападі на посольство Росії в Києві
Джерело: ТАСС
Слідчий комітет Російської Федерації пред'явив заочне звинувачення громадянину України Володимиру Кошовенка в нападі на посольство РФ в Києві 6 березня 2016 року.
Дослівно: "Російським слідством отримано беззаперечні докази того, що 6 березня 2016 року громадянин України Володимир Кошовенко брав активну участь у заворушеннях у Києві. Спільно з іншими учасниками заворушень напав на будівлю російського посольства".
Деталі: Володимиру Кошовенку пред'явили заочне звинувачення в скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 360 КК РФ ( "Напад на осіб чи установи, які користуються міжнародним захистом").
У Головному слідчому управлінні зазначили, що в Україні дії проти російських дипломатичних установ кваліфікуються як хуліганство, що дає Слідчому комітету право вжити заходів для захисту своїх громадян і закордонних установ на її території.
Читайте також: Активісти влаштували "театр абсурду" під посольством РФ у Києві
Передісторія:
- Під посольством Російської Федерації в Україні, яке знаходиться на Повітрофлотському проспекті в Києві, з 2014 року неодноразово проводилися акції протесту українців проти політики Кремля щодо України - збройної агресії на сході України, анексії Криму Росією.
- 6 березня 2016 року група людей, в числі яких був Кошовенко, розбила вікна в будівлі посольства, зламала двері, кидала каміння та яйця в кабінети, а на завершення повісила на ворота посольства український прапор.
- Самі нападники повідомляли, що акцію проводять нібито на підтримку Надії Савченко, яка очікувала на той момент вироку суду.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua