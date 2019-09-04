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Українця заочно звинуватили в нападі на посольство Росії в Києві

Середа, 4 вересня 2019, 11:49

Джерело: ТАСС

Слідчий комітет Російської Федерації пред'явив заочне звинувачення громадянину України Володимиру Кошовенка в нападі на посольство РФ в Києві 6 березня 2016 року.

Дослівно: "Російським слідством отримано беззаперечні докази того, що 6 березня 2016 року громадянин України Володимир Кошовенко брав активну участь у заворушеннях у Києві. Спільно з іншими учасниками заворушень напав на будівлю російського посольства".

Деталі: Володимиру Кошовенку пред'явили заочне звинувачення в скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 360 КК РФ ( "Напад на осіб чи установи, які користуються міжнародним захистом").

У Головному слідчому управлінні зазначили, що в Україні дії проти російських дипломатичних установ кваліфікуються як хуліганство, що дає Слідчому комітету право вжити заходів для захисту своїх громадян і закордонних установ на її території.

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Передісторія:

  • Під посольством Російської Федерації в Україні, яке знаходиться на Повітрофлотському проспекті в Києві, з 2014 року неодноразово проводилися акції протесту українців проти політики Кремля щодо України - збройної агресії на сході України, анексії Криму Росією.
  • 6 березня 2016 року група людей, в числі яких був Кошовенко, розбила вікна в будівлі посольства, зламала двері, кидала каміння та яйця в кабінети, а на завершення повісила на ворота посольства український прапор.
  • Самі нападники повідомляли, що акцію проводять нібито на підтримку Надії Савченко, яка очікувала на той момент вироку суду.

Українська правда
Теми: Росіяакціїсудукраїнці
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