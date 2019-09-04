Українця заочно звинуватили в нападі на посольство Росії в Києві

Джерело: ТАСС

Слідчий комітет Російської Федерації пред'явив заочне звинувачення громадянину України Володимиру Кошовенка в нападі на посольство РФ в Києві 6 березня 2016 року.

Дослівно: "Російським слідством отримано беззаперечні докази того, що 6 березня 2016 року громадянин України Володимир Кошовенко брав активну участь у заворушеннях у Києві. Спільно з іншими учасниками заворушень напав на будівлю російського посольства".

Деталі: Володимиру Кошовенку пред'явили заочне звинувачення в скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 360 КК РФ ( "Напад на осіб чи установи, які користуються міжнародним захистом").

У Головному слідчому управлінні зазначили, що в Україні дії проти російських дипломатичних установ кваліфікуються як хуліганство, що дає Слідчому комітету право вжити заходів для захисту своїх громадян і закордонних установ на її території.

Читайте також: Активісти влаштували "театр абсурду" під посольством РФ у Києві

Передісторія: