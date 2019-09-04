Росія сплатила свій борг перед Радою Європи

Росія виплатила Раді Європи заборгованість за 2017-2018 роки за внесками в бюджет організації.

Про це заявив генсек Ради Європи Турбйорн Ягланд в інтерв’ю Schweizer Radio und Fernsehen, повідомляє "Європейська правда".

"Росія щойно повністю виплатила свої невиплачені внески. Це тішить" - сказав Ягланд.

Він наголосив, що ці виплати не були причиною, за якою в організації прагнули повернути Росію в якості повноправного члена.

"Ми хотіли знову мати можливість відстоювати інтереси російських громадян в Росії" - заявив генсек.

Офіційний представник генерального секретаря Ради Європи Даніель Хольтген підтвердив ТАСС виплату майже всієї суми заборгованості.

"Я можу підтвердити, що гроші за 2018 і 2017 року (€54,7 млн) були на 97% перераховані станом на сьогоднішній ранок", - сказав він.

26 червня Парламентська асамблея Ради Європи погодилася повернути росіян без жодних санкцій. Проте ПАРЄ відклала затвердження повноважень РФ до висновку Венеціанської комісії про статус депутатів Державної думи РФ, обраних із голосами кримчан.

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