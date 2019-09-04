У Києві троє молодиків пофарбували пам’ятку: їм світить до 3 років в’язниці

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Середа, 4 вересня 2019, 14:03

Джерело: поліція Києва

Столичні правоохоронці затримали трьох осіб, які пофарбували у рожевий колір пам’ятку архітектури на Контрактовій площі.

Дослівно: "Молодики пофарбували у рожевий колір фонтан "Самсон". Фігурантів затримали, розпочате досудове розслідування".

"Слідчі кваліфікували дану подію як пошкодження об'єкта культурної спадщини, адже скульптура-фонтан "Самсон" офіційно внесена до Державного реєстру нерухомих пам’яток України за категорією місцевого значення". 

 

Деталі: Інформація про пошкодження пам’ятника надійшла до поліції близько 1 ночі 4 вересня.

Правоохоронці, що виїхали на місце події, побачили невідомих осіб, які почали тікати. Одного зі зловмисників затримали. При собі він мав ємність із речовиною, схожою на фарбу, та пензлики. Згодом хлопець повідомив поліцейським імена своїх товаришів.

Затриманим від 21 до 27 років.

З’ясувалося, що до злочину вони готувалися заздалегідь.   

 

Кримінальне провадження розпочате за ч. 2 ст. 298 (Незаконне проведення пошукових робіт на об'єкті археологічної спадщини, знищення, руйнування або пошкодження об'єктів культурної спадщини) ККУ.

Затриманим загрожує до 3 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Українська правда

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Теми: Київ поліція


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