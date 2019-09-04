Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Туреччині вбили українку

Середа, 4 вересня 2019, 14:26

В турецькій Анталії знайшли вбитою 42-річну українку.

Про це пише "Укрінформ" із посиланням на місцеве видання Yeni Alanya.

Тіло жінки було знайдено в парку Муратпаша.

Зазначається, що в ході розслідування з’ясувалося, що 42-річна українка познайомилася із громадянином Туреччини та розпивала з ним спиртні напої в парку, після чого пара усамітнилася за трансформаторною будкою. Пізніше жінку, яку підозрюють у занятті проституцією, було знайдено мертвою.

Турецька поліція згодом затримала чоловіка, який перебував з українкою незадовго до її смерті. У нього знайшли прикраси жінки. Чоловіка затримали за обвинуваченням у вбивстві та пограбуванні.

Теми: Туреччина
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Тарнавський: Інформація про те, що Росія взяла Мар'їнку – провокації

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

Усі новини...
Туреччина
Представник Ердогана: Туреччина підтримує розширення НАТО, зокрема членство України
В Ердогана пояснили, чому Туреччина за розширення НАТО
Ердоган вважає, що російські військові залишать Карабах до 2025 року
Останні новини
23:26
Bloomberg пише, що Байден запропонував зміни, які підвищують шанси на допомогу Україні
23:15
Економічні новини 13 грудня: "Київстар" поступово відновлює зв'язок, обшуки у столичному метрополітені
23:02
Зеленський: Україна виконала свою частину роботи у виконанні рекомендацій ЄС
22:41
Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня
22:24
НАТО збільшив спільний військовий бюджет на 2024 рік на 12%
22:20
ОновленоРосіяни запустили ударні БпЛА з кількох напрямків, в Одесі лунали вибухи
22:07
Місцева влада заборонила польським перевізникам заблокувати кордон у Дорогуську
21:52
відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ
21:25
Через удар РФ у слюсаря в Одесі двічі зупинилося серце, і він помер
21:23
Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор
Усі новини...
Реклама: