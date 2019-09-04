У Туреччині вбили українку

В турецькій Анталії знайшли вбитою 42-річну українку.

Про це пише "Укрінформ" із посиланням на місцеве видання Yeni Alanya.

Тіло жінки було знайдено в парку Муратпаша.

Зазначається, що в ході розслідування з’ясувалося, що 42-річна українка познайомилася із громадянином Туреччини та розпивала з ним спиртні напої в парку, після чого пара усамітнилася за трансформаторною будкою. Пізніше жінку, яку підозрюють у занятті проституцією, було знайдено мертвою.

Турецька поліція згодом затримала чоловіка, який перебував з українкою незадовго до її смерті. У нього знайшли прикраси жінки. Чоловіка затримали за обвинуваченням у вбивстві та пограбуванні.