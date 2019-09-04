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Літо прощається: спеку змінить осіння прохолода, дощитиме

Середа, 4 вересня 2019, 15:19

Джерело: Інтерфакс-Україна, Гідрометцентр

5 вересня погоду на більшій частині території України буде визначати прохолодна, помірно волога повітряна маса.

Деталі: У більшості південних, центральних, Харківській і Сумській областях, а також в Криму місцями пройде короткочасний дощ з грозою. На решті території без опадів. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.

Температура в західній частині та північних областях вночі 8-13 °, вдень 20-25 °; на решті території вночі 11-16°, на узбережжі морів до 18 °, вдень 23-28 °.

У Києві - без опадів. Вітер північний, північно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 11-13 °, вдень 22-24 °.

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6 вересня вночі в Криму, Приазов'ї, вдень на півночі Лівобережжя та в центральних областях місцями короткочасний дощ, гроза; на решті території без опадів. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.

Температура в західних областях вночі 8-13 °, вдень 19-24 °; на решті території вночі 10-15 °, на узбережжі морів до 18 °, вдень 25-30 °, в північних та Вінницькій областях 22-27 °.

У Києві - без опадів. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-15 °, вдень 23-25 ​​°.

4 вересня о 9 годині ранку температура води в Чорному і Азовському морях була 22-25 °, в Дніпрі в межах Києва 21 °.

Нагадаємо:

  • За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в Києві 5 вересня найвища температура вдень була +30,5 у 2008 році, найнижча вночі +3,3 в 1901, 1906 рр.

Теми: Українапогода
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