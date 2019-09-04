Богдан за місяць роботи в ОПУ отримав вдвічі більше ніж Зеленський

Джерело: відповідь Державного управління справами на запит "Українських новин".

За серпень глава Офісу президента Андрій Богдан отримав – 39 874 гривні заробітної плати, а президент Володимир Зеленський – 22 540 гривень.

Дослівно: "Заробітну плату президенту Зеленському в серпні 2019 року нараховано в розмірі посадового окладу - 28 000 гривень".

Деталі: Водночас, із цієї суми Зеленський сплатив 5460 гривень податків, таким чином президент отримав – 22 540 гривень.

Богдан отримав за серпень 39 874 гривні: посадовий оклад - 16 919 грн, надбавка за вислугу років - 4 568 грн, надбавка за роботу в умовах режимних обмежень - 2 743 грн, надбавка за інтенсивність праці - 8 743 грн та інші виплати (за період службових відряджень, премія, індексація грошових доходів) - 6 901 грн.

Зарплати керівництва офісу президента за серпень:

президент Володимир Зеленський - 22 540 грн;

глава ОП Андрій Богдан - 39 874 грн;

заступник керівника ОП Руслан Рябошапка - 37 644 грн;

заступник керівника ОП Олексій Гончарук - 32 399 грн;

заступник керівника ОП Юрій Костюк - 31 724 грн;

заступник керівника ОП Кирило Тимошенко - 26: 407 грн;

перший заступник керівника ОП Сергій Трофімов - 25 716 грн.

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