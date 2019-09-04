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Президент звільнив очільника СБУ Херсонщини

Середа, 4 вересня 2019, 18:10

Джерело: Офіс президента, указ № 651/2019 від 4 вересня

Президент Володимир Зеленський своїм указом звільнив із посади управління Служби безпеки України в Херсонській області Едуарда Кріцина. 

Кріцин очолював управління СБУ на Херсонщині з 15 червня 2018 року.

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Передісторія:

  • 2 вересня Зеленський відправив у запас начальника Генерального штабу часів Порошенка – Віктора Муженка.
  • 30 серпня президент звільнив Павла Букіна з посади гендиректора "Укроборонпрому" і призначив на неї Айвараса Абромавичуса.
  • 19 серпня Зеленський звільнив 14 глав районних держадміністрацій.

Теми: ЗеленськийуказизвільненняСБУ
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