Новини 4 вересня: звільнення Кличка, продаж SIM-карт

Кабмін погодив звільнення Кличка, "слуги народу" і міністр хотіли заборонити вільний продаж SIM-карт — новини, які були актуальні 4 вересня.

Про Кличка

Кабінет міністрів погодив звільнення Віталія Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації. Остаточне рішення за президентом.

При цьому Віталій Кличко залишається міським головою Києва й очолюватиме Київраду до наступних виборів у столиці.

Кличко назвав незаконним рішення Кабінету міністрів.

Про SIM-карти

Депутати від партії "Слуга народу" подали у Верховну Раду, але потім відкликали законопроект, який передбачає з 2024 року нововведення – щоб українці при купівлі SIM-карти обов’язково укладали договір з оператором і реєстрували телефон. Подібна норма вже давно діє в Росії.

Про телеграм-канал "Української правди"

Щойно стало відомо, що у "Української правди" є телеграм-канал "УП. Кляті питання". На нього підписано більше 16 тисяч людей і кількість підписників стрімко зростає.

Як повідомляють наші джерела, на каналі щось постійно пояснюють, з усього жартують майже у кожному пості, а ще відповідають на питання читачів. Один зі співрозмовників УП дуже радив підписатись на цей канал.

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