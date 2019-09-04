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Новини 4 вересня: звільнення Кличка, продаж SIM-карт

Середа, 4 вересня 2019, 21:39

Кабмін погодив звільнення Кличка, "слуги народу" і міністр хотіли заборонити вільний продаж SIM-карт — новини, які були актуальні 4 вересня.

Про Кличка

Кабінет міністрів погодив звільнення Віталія Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації. Остаточне рішення за президентом.

При цьому Віталій Кличко залишається міським головою Києва й очолюватиме Київраду до наступних виборів у столиці.

Кличко назвав незаконним рішення Кабінету міністрів.

Про SIM-карти

Депутати від партії "Слуга народу" подали у Верховну Раду, але потім відкликали законопроект, який передбачає з 2024 року нововведення – щоб українці при купівлі SIM-карти обов’язково укладали договір з оператором і реєстрували телефон. Подібна норма вже давно діє в Росії.

Про телеграм-канал "Української правди"

Щойно стало відомо, що у "Української правди" є телеграм-канал "УП. Кляті питання". На нього підписано більше 16 тисяч людей і кількість підписників стрімко зростає.

Як повідомляють наші джерела, на каналі щось постійно пояснюють, з усього жартують майже у кожному пості, а ще відповідають на питання читачів. Один зі співрозмовників УП дуже радив підписатись на цей канал.

Про інші важливі новини

Президент Володимир Зеленський ветував закон, яким передбачалася примусова хімічна кастрація для педофілів.

Зеленський повернув Верховній Раді закон про державне визнання й підтримку національної скаутської організації "Пласт".

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук вважає, що Служба безпеки України має ліквідувати управління у боротьбі з економічною злочинністю.

Зеленський призначив Анну Коваленко заступником керівника Офісу президента.

Керівника Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства Андрія Курінського, якого Зеленський змусив написати заяву за власним бажанням, звільнили з посади.

Українська правда
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