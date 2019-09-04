На Рівненщині 60 односельців вчинили бійку за церкву

Джерело: поліція Рівненської області

У селі Малинськ Березнівського району на Рівненщині побилися 60 представників релігійних громад – 11 осіб отримали тілесні ушкодження.

Деталі: 3 вересня зранку парафіяни Рівненської єпархії ПЦУ зрізали замки на дверях церкви, щоб у храмі провести богослужіння.

Поблизу церкви сталася бійка між представниками двох релігійних громад за участю приблизно 60 осіб. 11 місцевих мешканців отримали травми.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 356 КК (самоправство).

У рамках досудового розслідування поліція вилучила документи, які, зі слів представників Петро-Павлівської парафії Рівненської єпархії ПЦУ, підтверджують їхнє право власності на храм.

Слідчі кваліфікували бійку за ч.1 ст.125 КК (умисні легкі тілесні ушкодження). Відомості про кримінальне правопорушення внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань.