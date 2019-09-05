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Суд виправдав колишнього радника Обами, якого звинувачували в прихованій роботі на уряд Януковича

Четвер, 5 вересня 2019, 03:53
Суд виправдав колишнього радника Обами, якого звинувачували в прихованій роботі на уряд Януковича

Суд присяжних у Вашингтоні визнав невинним колишнього радника президента Барака Обами Грега Крейга, якого звинувачували в прихованій роботі на уряд Віктора Януковича.

Про це повідомляє Reuters.

Суд повністю виправдав Крейга, для якого обвинувачення просило п'ять років ув'язнення.

На думку звинувачення, Крейг співпрацював із Полом Манафортом, який консультував екс-президента України Віктора Януковича.

"Я хочу подякувати присяжним за справедливе правосуддя. Я везунчик, тому що під час цього випробування поруч зі мною була сім'я та мої друзі", - заявив Крейг.

Теми: СШАЯнукович
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