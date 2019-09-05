Депутат від "Слуги народу" потрапив до складу збірної України з греко-римської боротьби
Народний депутат від фракції "Слуга народу" Жан Беленюк увійшов до складу збірної України на чемпіонат світу з греко-римської боротьби.
Про це повідомили в прес-службі Федерації греко-римської боротьби України, передає Громадське.
Чемпіонат буде проходити 14-22 вересня в Нур-Султані (колишня Астана).
4 вересня у чоловіків відбулися контрольні сутички, за підсумками яких головний тренер чоловічої збірної Сергій Андреєв оголосив склад команди, що представлятиме Україну на світовій першості.
На турнір від України мають їхати:
55 кг Віктор Петрик;
60 кг Ленур Теміров;
63 кг Олександр Грушин;
67 кг Артур Політаєв;
72 кг Максим Євтушенко;
77 кг Володимир Яковлєв;
82 кг Юрій Шкрюба;
87 кг Жан Беленюк;
97 кг Микола Крисов;
130 кг Микола Кучмій.
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