Депутат від "Слуги народу" потрапив до складу збірної України з греко-римської боротьби

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Жан Беленюк увійшов до складу збірної України на чемпіонат світу з греко-римської боротьби.

Про це повідомили в прес-службі Федерації греко-римської боротьби України, передає Громадське.

Чемпіонат буде проходити 14-22 вересня в Нур-Султані (колишня Астана).

4 вересня у чоловіків відбулися контрольні сутички, за підсумками яких головний тренер чоловічої збірної Сергій Андреєв оголосив склад команди, що представлятиме Україну на світовій першості.

На турнір від України мають їхати:

55 кг Віктор Петрик;

60 кг Ленур Теміров;

63 кг Олександр Грушин;

67 кг Артур Політаєв;

72 кг Максим Євтушенко;

77 кг Володимир Яковлєв;

82 кг Юрій Шкрюба;

87 кг Жан Беленюк;

97 кг Микола Крисов;

130 кг Микола Кучмій.