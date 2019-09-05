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Депутат від "Слуги народу" потрапив до складу збірної України з греко-римської боротьби

Четвер, 5 вересня 2019, 04:24
Депутат від Слуги народу потрапив до складу збірної України з греко-римської боротьби

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Жан Беленюк увійшов до складу збірної України на чемпіонат світу з греко-римської боротьби.

Про це повідомили в прес-службі Федерації греко-римської боротьби України, передає Громадське.

Чемпіонат буде проходити 14-22 вересня в Нур-Султані (колишня Астана).

4 вересня у чоловіків відбулися контрольні сутички, за підсумками яких головний тренер чоловічої збірної Сергій Андреєв оголосив склад команди, що представлятиме Україну на світовій першості.

На турнір від України мають їхати:

55 кг Віктор Петрик;

60 кг Ленур Теміров;

63 кг Олександр Грушин;

67 кг Артур Політаєв;

72 кг Максим Євтушенко;

77 кг Володимир Яковлєв;

82 кг Юрій Шкрюба;

87 кг Жан Беленюк;

97 кг Микола Крисов;

130 кг Микола Кучмій.

Теми: Слуга народу
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