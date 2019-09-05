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Білорусь посилює охорону кордону з Україною: зброя "гуляє"

Четвер, 5 вересня 2019, 08:28

Джерело: "Інтерфакс-Захід".

Білорусь зміцнює охорону державного кордону для недопущення нелегального ввезення зброї з України.

Держсекретар Ради безпеки Білорусі Станіслав Зась в інтерв'ю телеканалу "Білорусь-1": "Ми не закриваємо пункти пропуску з Україною, навпаки, їх удосконалюємо і розвиваємо. Ми раді всім гостям, які приходить із добрими намірами.

Але, разом із тим, ми виставляємо жорсткий заслін для тих, хто приходить із іншими цілями – неправомірними. Для цього зміцнюється кордон, те, що розташоване за пунктами пропуску.

Це не якась надзвичайщина, це нормальний процес – вибудовування державного кордону з сусідніми державами".

За словами держсекретаря, Мінськ враховує ризики, які виходять із території України.

Пряма мова: "Скільки тисяч одиниць зброї у вільному доступі? Адже ця зброя десь гуляє. По-друге, і у нас є люди, які бажали б скористатися цією зброєю і дістати її. Ми повинні жорстко присікати такі устремління. У нашу країну зброя потрапляти не повинна".

Що цьому передувало: 3 вересня президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Мінськ був змушений "наглухо" закрити кордон з Україною через потік зброї:

"Ще більше ніж із Північноатлантичним блоком, який для нас завжди, з давніх часів, нібито здавався ворогом номер один... ринув потік зброї. Ну, а там, де зброя в руках у звичайних людей і особливо... націоналістично налаштованих – очікуй тероризму".

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко на це відповів: "Протягом останніх років ми неодноразово чули з білоруської сторони заяви про потік нелегальної зброї, який нібито йде з України. При цьому українська сторона жодного разу не отримала цього підтвердження".

За його словами, за 8 місяців 2019 року на кордоні з Білоруссю українські прикордонники виявили 38 одиниць зброї:

"Ця цифра в рази менше, ніж за аналогічний період минулого року. Необхідно зазначити, що з цих 38 одиниць 20 слідували саме на в'їзд в Україну, тобто їх намагалися провезти саме з території Білорусі".

Демченко додав, що з решти 18 одиниць зброї, які намагалися вивезти на територію Білорусі з України, лише одна одиниця є вогнепальною зброєю, інші ж – мисливською, газовою, холодною або пневматичною.

"Українські прикордонники постійно вживають заходів безпеки, щоб не допустити переміщення зброї або вибухонебезпечних предметів. Такі заходи здійснюються, зокрема, і на кордоні з Білоруссю", – додав Демченко.

Інтерфакс, доповнено
Теми: БілоруськордонзброяПрикордонна служба
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