МЗС надіслало ноту протесту Боснії через заяву Додіка про "російський Крим"

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Четвер, 5 вересня 2019, 11:21

Міністерство закордонних справ України висловило протест у зв’язку із висловлюваннями члена президії Боснії і Герцеговини Мілорада Додіка щодо, нібито, приналежності Російській Федерації окупованого Криму.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідна заява розміщена на сайті МЗС.

Додік дав інтерв’ю виданню "Руський репортер", в якому сказав: "У мене питання: а хіба Крим не частина Росії? Для мене це Росія, а що стосується інших ... Боснія навряд чи зможе визнати, адже необхідний не тільки мій голос".

В МЗС заявили, що сприймають зазначені висловлювання Додіка як вираження його власного бачення ситуації.

"МЗС України цінує офіційну позицію колегіальної Президії Боснії і Герцеговини щодо підтримки територіальної цілісності та суверенітету України", - зазначили в міністерстві.

Додік також заявив про намір відвідати Крим і в МЗС України нагадали, що поїздки іноземних посадовців без погодження з українською стороною є відвертим порушенням українського законодавства та міжнародного права.

"У зв’язку із зазначеною заявою та наміром М.Додіка відвідати тимчасово окуповану АРК, до МЗС Боснії і Герцеговини надіслано ноту протесту", - заявили в міністерстві.

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Теми: Крим МЗС Боснія


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