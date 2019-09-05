Привілеї і держгроші: з’ясувалося, чому Зеленський не підписав закон про "Пласт"

Джерело: сайт Верховної Ради

Президент Володимир Зеленський не підписав закон про підтримку "Пласту", бо підхід до "Пласту", як єдиної національної скаутської організації не відповідає Конституції і створює для організації привілеї.

Дослівно: "Аналіз змісту наведених положень закону свідчить про визначення Пласту – національної скаутської організації України як єдиної в Україні скаутської громадської організації, засад її функціонування та надання їй державної підтримки.

Між тим, за даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, на даний час в Україні зареєстровано низку скаутських громадських організацій.

Визначення ж законом однієї скаутської громадської організації (Пласту) як єдиної в Україні національної скаутської організації фактично створює переваги та привілеї для її функціонування та отримання нею державної підтримки, а також зумовлює ризик унеможливлення створення та дальшої діяльності вже створених інших скаутських організацій, а відтак і обмеження права громадян на свободу об’єднання у такі громадські організації".

Деталі: Президент вважає, що такий підхід не відповідає Конституції. Зокрема,ч.1 ст.16, ч.1 і ч.5 ст.36, ч.3 ст.22.

Тому Зеленський не може підтримати закон "Про державне визнання і підтримку Пласту – національної скаутської організації України" у запропонованій редакції.

Водночас, Зеленський пропонує доопрацювати закон "з метою визначення засад державної підтримки розвитку українського пластового (скаутського) руху".

Що було раніше: 4 вересня Зеленський повернув Верховній Раді закон про державне визнання й підтримку національної скаутської організації "Пласт".

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