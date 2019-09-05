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Нардепи "Слуги народу" закрито позасідають із Зеленським

Четвер, 5 вересня 2019, 13:22

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерела.

Фракція "Слуги народу" в четвер увечері проведе своє внутрішнє закрите засідання, на якому також очікується присутність президента Володимира Зеленського.

Заступник голови фракції Євгенія Кравчук прокоментувала, що депутати від "Слуги народу" зустрічатимуться регулярно для обговорення законопроектів, які напрацьовують парламентські комітети, подає президент і Кабінет міністрів.

Пряма мова Кравчук: "Дискусії та робота у нас йдуть постійно – в комітетах, в групах, а потім виносяться ще на спільне обговорення у фракції. Відверта розмова, націлена на результат. Так буде регулярно і завжди. Так ми бачимо внутрішньопартійну демократію та діалог".

"Українська правда" у Threads

Теми: Слуга народуЗеленськийВерховна РадаКабінет міністрів
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