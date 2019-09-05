Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В Україні буде тепло, але деякі області заллють дощі

Четвер, 5 вересня 2019, 13:27

Джерело: Інтерфакс-Україна

6 вересня погоду в більшості областей України визначатиме тепле і переважно сухе повітря, лише в Приазов'ї, центральній частині та на північному сході країни пошириться нестійка повітряна маса.

Деталі: У п'ятницю вночі в Приазов'ї і Криму, а також вдень на півночі Лівобережжя та в центральних областях місцями пройде короткочасний дощ і гроза, на решті території України буде без опадів.

Температура в західних, більшості північних та Вінницькій областях вночі +8-13°, вдень +20-25°.

На решті території вночі – +10-15°, на узбережжі морів – до +18°, вдень +23-28°, на півдні до – +30°.

У Києві без опадів, температура вночі +11-13°, вдень +23-25​​°. 

 
Фото  meteo.gov.ua

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, у Києві 6 вересня найвища температура вдень була +31° у 2008 році, а найнижча вночі +5,1° у 1998 році.

7 вересня без опадів, вночі +11-16° (на узбережжі морів – до +19°, у західних областях +8-13°), вдень +23-28°, у південних, східних, Кіровоградській та Дніпропетровській областях місцями до +30°. Вітер східний, південно-східний, 5-10 м/с.

У Києві 7 вересня також без опадів, вночі +14-16°, вдень +26-28°. Вітер східний, південно-східний, 5-10 м/с. 

 
Фото  meteo.gov.ua

Теми: погода
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Тарнавський: Інформація про те, що Росія взяла Мар'їнку – провокації

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

Усі новини...
погода
Сильна спека стала причиною тимчасового зачинення Акрополя в Греції
Метеорологічне попередження: на Київщину йдуть грози
У Києві зафіксували рекорд добової кількості опадів
Останні новини
23:26
Bloomberg пише, що Байден запропонував зміни, які підвищують шанси на допомогу Україні
23:15
Економічні новини 13 грудня: "Київстар" поступово відновлює зв'язок, обшуки у столичному метрополітені
23:02
Зеленський: Україна виконала свою частину роботи у виконанні рекомендацій ЄС
22:41
Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня
22:24
НАТО збільшив спільний військовий бюджет на 2024 рік на 12%
22:20
ОновленоРосіяни запустили ударні БпЛА з кількох напрямків, в Одесі лунали вибухи
22:07
Місцева влада заборонила польським перевізникам заблокувати кордон у Дорогуську
21:52
відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ
21:25
Через удар РФ у слюсаря в Одесі двічі зупинилося серце, і він помер
21:23
Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор
Усі новини...
Реклама: