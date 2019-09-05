В Україні буде тепло, але деякі області заллють дощі

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Четвер, 5 вересня 2019, 13:27

Джерело: Інтерфакс-Україна

6 вересня погоду в більшості областей України визначатиме тепле і переважно сухе повітря, лише в Приазов'ї, центральній частині та на північному сході країни пошириться нестійка повітряна маса.

Деталі: У п'ятницю вночі в Приазов'ї і Криму, а також вдень на півночі Лівобережжя та в центральних областях місцями пройде короткочасний дощ і гроза, на решті території України буде без опадів.

Температура в західних, більшості північних та Вінницькій областях вночі +8-13°, вдень +20-25°.

На решті території вночі – +10-15°, на узбережжі морів – до +18°, вдень +23-28°, на півдні до – +30°.

У Києві без опадів, температура вночі +11-13°, вдень +23-25​​°. 

 
Фото  meteo.gov.ua

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, у Києві 6 вересня найвища температура вдень була +31° у 2008 році, а найнижча вночі +5,1° у 1998 році.

7 вересня без опадів, вночі +11-16° (на узбережжі морів – до +19°, у західних областях +8-13°), вдень +23-28°, у південних, східних, Кіровоградській та Дніпропетровській областях місцями до +30°. Вітер східний, південно-східний, 5-10 м/с.

У Києві 7 вересня також без опадів, вночі +14-16°, вдень +26-28°. Вітер східний, південно-східний, 5-10 м/с. 

 
Фото  meteo.gov.ua

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Теми: погода


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