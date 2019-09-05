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Розвідка опрацювала 8 можливих воєнно-політичні сценаріїв для України

Четвер, 5 вересня 2019, 15:00

Розвідка опрацювала можливі воєнно-політичні сценарії, які потребуватимуть застосування воєнної сили, на період до 2030 року.

Про це в інтерв’ю "Укрінформу" розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький.

Силовики і науковці зібрали і проаналізували інформацію, що стосується розвитку ситуації у світі, в Європейському регіоні та довкола України.

"Все це робилось для того, щоб визначити перспективу на 10 років – як буде розвиватись ситуація довкола України… Всього опрацьовано вісім сценаріїв, при цьому в чотирьох із них провідну роль відіграватимуть ЗСУ", – розповів Скібіцький.

Серед чотирьох сценаріїв, у яких передбачається участь ЗСУ, йдеться про наступні: збройна агресія проти України; внутрішній конфлікт на території України, який може бути підтриманий іззовні; прикордонний конфлікт та можливе втягування України в протистояння між світовими державами.

На думку Скібіцького, наразі в Україні, по суті, відбувається другий сценарій - нинішній збройний конфлікт на сході нашої держави, який підтримується Російською Федерацією.

Скібіцький відзначив також потужне протистояння між США і НАТО та Російською Федерацією.

"І Україна стала "сірою зоною" для Росії. Саме тому РФ нарощує угруповання біля наших кордонів. І ми проаналізували – чи може Україна бути втягнута в цей конфлікт. До речі, він може виникнути також у країнах Балтії. І ми знаємо – наскільки Росія активно працює там, використовуючи гібридні методи", – каже представник розвідки.

На запитання, чи впливає така аналітична інформація розвідки на ухвалення рішень керівництвом нашої держави, Скібіцький відповів:

"По-перше, ми намагаємось об’єктивно інформувати керівництво держави, військове керівництво стосовно всіх подій, які відбуваються навколо України, планів і намірів РФ, як агресора, інших країн щодо України, які зачіпають наші інтереси. Я кажу не тільки про військовий аспект. Та ж сама сфера боротьби з тероризмом, питання незаконної міграції тощо. Це вже регіональні загрози, які все більше проявляються в сучасних умовах".

"Українська правда" у Threads

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