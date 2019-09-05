Безсмертний попереджає про загрози анонсування обмінів Кремлем

Інформаційне домінування Росії у темі звільнення українських в'язнів у РФ загрожує повторенням ситуації зі звільненням Надії Савченко, яке анонсувалося сім разів.

Про це сказав журналістам екс-представник України в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи з врегулювання конфлікту на Донбасі Роман Безсмертний, повідомляє "Укрінформ".

"Уже двічі проанонсували звільнення (українських в'язнів у РФ - ред.). Для того, щоб досягнути "рекорду" із Надією Савченко, залишилося ще п'ять разів проанонсувати, і результат буде той самий, бо інформаційно це обслуговується Росією і домінує в цьому інформаційно Росія", – зазначив Безсмертний.

На його думку, події, які відбуваються навколо процесу звільнення українських в'язнів і полонених, свідчать про те, що в результаті зміни політичного керівництва в Україні "міняється механізм, який замість того, щоб бути вдосконаленим, призводить до певних тріщин, які в перспективі можуть мати дуже нехороші наслідки".

У цьому контексті Безсмертний висловив подив щодо того, що, за інформацією різних джерел, у процедуру очікуваного звільнення-обміну потрапляють 24 полонених моряки.

За його словами, це може бути наслідком того, що "людина, яка веде перемовини з Росією, не розуміє статусу рішень Морського Трибуналу ООН і наслідків цих рішень" (трибунал ООН зобов’язав РФ видати Україні моряків –ред.).

Він також звернув увагу на те, що кандидати на обмін, прізвища яких лунають у ЗМІ, мають різний правовий статус і різну дистанцію правової очистки. Тому, з огляду на те, що процедура правової очистки виходить далеко за рамки можливих домовленостей про звільнення, говорити про якісь очікувані терміни - це "самому собі створювати проблеми", резюмував Безсмертний.

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