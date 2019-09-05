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Бойовики блокують відновлення мосту в Станиці Луганській

Четвер, 5 вересня 2019, 16:16

Джерело: Штаб ООС

Українська сторона не може почати роботи із відновлення зруйнованої частину мосту в Станиці Луганській через блокування незаконними збройними формуваннями РФ.

Деталі: За повідомленням штабу, 5 вересня планувалось проведення підготовчих робіт із відновлення моста. Проте окупаційна влада через представників ОБСЄ повідомила про відсутність особи, яка б могла прийняти відповідне рішення з приводу початку робіт.

Також бойовики повідомили про відсутність інструкцій та детального плану будівництва. 

У свою чергу українська сторона продемонструвала спостережній місії ОБСЄ готовність до початку запланованих робіт. Спостерігачі зафіксували факт зриву ремонтних робіт зруйнованої частину мосту.

Наразі, щоб не втрачати час, українська сторона розпочала підготовчі роботи з ремонту дорожнього полотна.

Передісторія:

  • 27 червня звершився перший етап відведення українських підрозділів у Станиці Луганській: українські бійці відійшли від пішохідного мосту.
  • 30 червня представник України у ТКГ Леонід Кучма повідомив, що противник теж відійшов із району Станиці Луганської. 
  • 1 липня президент Володимир Зеленський заявив, що у Станиці-Луганській відбулося розведення військ з обох сторін. Це підтвердила Моніторингова місія ОБСЄ.
  • 4 серпня стало відомо, що ремонт зруйнованого мосту у Станиці Луганській після розведення сил та засобів не можуть розпочати через відсутність гарантій безпеки з боку незаконних збройних формувань ОРЛО.
  • 20 серпня українська сторона почала демонтувати фортифікаційні споруди біля мосту у Станиці Луганській. Окупанти відмовилися від "дзеркальних" дій.
  • 2 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що в Станиці Луганській почнуть будувати міст. 

Теми: ООСДонбасЛуганська область
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