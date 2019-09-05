Бойовики блокують відновлення мосту в Станиці Луганській

Джерело: Штаб ООС

Українська сторона не може почати роботи із відновлення зруйнованої частину мосту в Станиці Луганській через блокування незаконними збройними формуваннями РФ.

Деталі: За повідомленням штабу, 5 вересня планувалось проведення підготовчих робіт із відновлення моста. Проте окупаційна влада через представників ОБСЄ повідомила про відсутність особи, яка б могла прийняти відповідне рішення з приводу початку робіт.

Також бойовики повідомили про відсутність інструкцій та детального плану будівництва.

У свою чергу українська сторона продемонструвала спостережній місії ОБСЄ готовність до початку запланованих робіт. Спостерігачі зафіксували факт зриву ремонтних робіт зруйнованої частину мосту.

Наразі, щоб не втрачати час, українська сторона розпочала підготовчі роботи з ремонту дорожнього полотна.

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