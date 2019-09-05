Новини 5 вересня: звільнення Цемаха, зустріч Медведчука з Путіним

Суд звільнив бойовика Цемаха, Путін заявив про фіналізацію переговорів про обмін ув’язненими — новини, які були актуальні 5 вересня.

Про Цемаха

Київський апеляційний суд звільнив з-під арешту колишнього бойовика угруповання "ДНР" Володимира Цемаха. Його підозрюють у причетності до збиття малайзійського Боїнга.

У міжнародній Спільній слідчій групі (JIT), яка займається розслідуванням справи MH17, заявили, що Цемах є "цікавою для слідства людиною".

Міністр закордонних справ Нідерландів Стеф Блок заявив, що перебуває у тісному контакті з українською владою з приводу звільнення українським судом з-під варти Цемаха.

Вчора євродепутати закликали Зеленського не включати Цемаха у список обміну полоненими з Росією.

Про "фіналізацію переговорів"

Президент Росії Володимир Путін заявив про фіналізацію переговорів про обмін ув'язненими з Україною.

Також Путін сказав, що якщо влада в Україні буде "переслідувати" партію його кума Віктора Медведчука, це буде великою помилкою нового президента Володимира Зеленського.

Російський президент провів зустріч з українським політиком Віктором Медведчуком, в ході якої заявив, що рішення по обміну утримуваними особами буде найближчим часом оголошено спільно Москвою і Києвом.

Про телеграм-канал "Української правди"

Щойно стало відомо, що у "Української правди" є телеграм-канал "УП. Кляті питання". На нього підписано більше 16 тисяч людей і кількість підписників стрімко зростає.

Як повідомляють наші джерела, на каналі щось постійно пояснюють, з усього жартують майже у кожному пості, а ще відповідають на питання читачів. Один зі співрозмовників УП дуже радив підписатись на цей канал.

Про інші важливі новини

Голова Вищого антикорупційного суду Олена Танасевич оголосила про початок роботи суду.

Директор НАБУ Артем Ситник заявив, що Солом'янський райсуд Києва дав дозвіл на затримання підозрюваного у справі "Роттердам+" екс-керівника НКРЕКП Дмитра Вовка.

Антимонопольний комітет ухвалив рішення примусово поділити групу компаній Ostchem Дмитра Фірташа у частині виробників азотних мінеральних добрив і накласти на "НФ Трейдінг Україна" штраф у розмірі 107 мільйонів гривень.

Кондитерська корпорація Roshen екс-президента Петра Порошенка на початку вересня відкрила першу кав'ярню, у якій відвідувачам пропонують гарячі напої та іспанські чуроси.