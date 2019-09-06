У США прокоментували звільнення Цемаха

Американський сенатор Кріс Мерфі, що нині перебуває з візитом в Україні, сподівається, що очікуване взаємне звільнення утримуваних осіб між Україною та Росією дасть змогу дещо зняти напруження у відносинах між країнами та звільнити в майбутньому ще більше людей.

Про це він сказав на брифінгу в четвер біля будівлі Офісу президента України, відповідаючи на запитання журналістів про звільнення фігуранта справи щодо рейсу MH17 Володимира Цемаха.

"Як правило, ми не коментуємо рішення судів, але ми сподіваємося, що після консультацій президента Зеленського з Володимиром Путіним буде зменшено напруження у відносинах, і сподіваємося, що в майбутньому ще більшу кількість українських заручників і полонених, яких тримають у Росії, буде звільнено", - цитує Мерфі "Інтерфакс-Україна".

Сенатор вважає, що взаємне звільнення утримуваних осіб буде важливим сигналом, що відносини між Україною та Росією "можуть бути різними".

"Ще залишатимуться серйозні питання "життя і смерті", але звільнення заручників буде важливим серйозним кроком", - зазначив він.

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