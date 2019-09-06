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Американські сенатори, яких не пустили в РФ, зустрілися із Зеленським

П'ятниця, 6 вересня 2019, 03:27

Президент Володимир Зеленський зустрівся з сенаторами США Рональдом Джонсоном і Крістофером Мерфі, які приїхали до Києва після того, як їм заборонили в’їзд до Росії.

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Зеленський запевнив американців, що планує продовжувати "активні реформи у секторі безпеки та оборони України за стандартами НАТО".

Президент також висловив сподівання, що США збільшать обсяги безпекової допомоги Україні.

Крім того, глава держави звернув увагу сенаторів на російську "паспортизацію" українців на Донбасі та необхідність відповідного реагування на це явище.

Також сторони обговорили співпрацю у сфері енергетичної безпеки, зокрема підкреслили важливість налагодження поставок енергоносіїв зі США в Україну.

Зеленський висловив сподівання на ухвалення Конгресом США рішення щодо санкцій проти компаній, які беруть участь у проекті "Північний потік 2".

 

Як повідомляє посольство США в Україні, до цього сенатори Джонсон та Мерфі зустрілися з головою СБУ Іваном Бакановим, секретарем РНБО Олександром Данилюком та міністром оборони Андрієм Загороднюком.

З ними вони обговорили агресію Росії та дізналися про плани України щодо реформування безпекової галузі.

Нагадаємо:

  • Після того, як Рону Джонсону та Крісу Мерфі заборонили в’їзд до Росії, вони заявили, що відвіють Україну.
  • Свій візит до Києва вони почали із зустрічі із новим генеральним прокурором України Русланом Рябошапкою та Віталієм Касько, який в 2014-2016 роках був заступником голови ГПУ.

Українська правда
Теми: СШАЗеленський
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