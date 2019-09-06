Разумков: Ми будемо боротись за свободу слова журналістів

117 переглядів
П'ятниця, 6 вересня 2019, 04:24

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков пообіцяв відстоювати свободу ЗМІ в Україні.

Про це він пише у Facebook.

"За свободу слова, перш за все, журналістів, ми будемо боротись", - каже голова парламенту.

Від додав, що в журналістів "є і буде" доступ до кулуарів Верховної Ради.

Нагадаємо:

  • Кабінет міністрів під головуванням Олексія Гончарука вирішив проводити засідання у новому форматі – уряд працюватиме не під камери журналістів.
  • 29 серпня, на першому засіданні нової Верховної Ради, журналісти жалілися, що іх не пускають у ложу преси.

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: ЗМІ медіа Разумков Дмитро Верховна Рада свобода слова


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Медіа-холдинг Ахметова припиняє видавати газету "Сегодня" 2 вересня 2019, 17:56
Засідання нового уряду закрили для журналістів 2 вересня 2019, 14:59
Напад на журналіста у Вінниці: зв’язку між нападником і Шарієм поки не знайшли 2 вересня 2019, 12:21
Усі новини
Головні новини
Сенатори про військову допомогу США Україні: Підтримка триватиме
Гендиректор "Укроборонпрому" Абромавичус взявся за Букіна
Кузьміна, який 5 років ховався від влади, зняли з розшуку
Нідерландські слідчі бояться, що не зможуть допитати свідка у справі MH17 Цемаха
Усі новини
психологія

22 ілюстрації, які змусять по-іншому поглянути на світ

Культура

Як представники давніх племен зберігають унікальні традиції

думка

Чому варто записати дитину на уроки фортепіано