Разумков: Ми будемо боротись за свободу слова журналістів

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков пообіцяв відстоювати свободу ЗМІ в Україні.

Про це він пише у Facebook.

"За свободу слова, перш за все, журналістів, ми будемо боротись", - каже голова парламенту.

Від додав, що в журналістів "є і буде" доступ до кулуарів Верховної Ради.

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