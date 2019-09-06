Разумков: Ми будемо боротись за свободу слова журналістів
Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков пообіцяв відстоювати свободу ЗМІ в Україні.
Про це він пише у Facebook.
"За свободу слова, перш за все, журналістів, ми будемо боротись", - каже голова парламенту.
Від додав, що в журналістів "є і буде" доступ до кулуарів Верховної Ради.
Нагадаємо:
- Кабінет міністрів під головуванням Олексія Гончарука вирішив проводити засідання у новому форматі – уряд працюватиме не під камери журналістів.
- 29 серпня, на першому засіданні нової Верховної Ради, журналісти жалілися, що іх не пускають у ложу преси.
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