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Разумков: Ми будемо боротись за свободу слова журналістів

П'ятниця, 6 вересня 2019, 04:24

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков пообіцяв відстоювати свободу ЗМІ в Україні.

Про це він пише у Facebook.

"За свободу слова, перш за все, журналістів, ми будемо боротись", - каже голова парламенту.

Від додав, що в журналістів "є і буде" доступ до кулуарів Верховної Ради.

Нагадаємо:

  • Кабінет міністрів під головуванням Олексія Гончарука вирішив проводити засідання у новому форматі – уряд працюватиме не під камери журналістів.
  • 29 серпня, на першому засіданні нової Верховної Ради, журналісти жалілися, що іх не пускають у ложу преси.

Українська правда
Теми: ЗМІмедіаРазумков ДмитроВерховна Радасвобода слова
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