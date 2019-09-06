Разумков згоден, щоб зміни до Конституції оцінила Венеційська комісія
П'ятниця, 6 вересня 2019, 09:49
Джерело: "Укрінформ".
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков згоден направити до Венеційської комісії законопроекти щодо внесення змін до Конституції України, ініційовані президентом.
Дмитро Разумков у програмі "Право на владу" на "1+1": "Якщо ми говоримо про Венеційську комісію, то одне іншому не заважає: ми направляємо це (законопроекти – ред.) до Конституційного Суду, але після цього ми теж готові направити до комісії, щоб вона дала своє заключення. Це нормальна практика. Я не бачу в цьому проблеми".
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Передісторія:
- 3 вересня депутати відправили в Конституційний Суд 7 законопроектів президента про зміни до Основного закону: №1013 (скасування адвокатської монополії), 1014 (право президента утворювати незалежні регуляторні органи, призначати й звільняти голів ДБР і НАБУ), 1015 (надання народу права законодавчої ініціативи), 1016 (уповноважені Верховної Ради), 1017 (зменшення кількості нардепів до 300), 1027 (позбавлення нардепів мандата за прогули і кнопкодавство), 1028 (консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи ВР).
- Представник президента у КС Федір Веніславський заявив, що ці 7 законопроектів про зміни до Конституції Верховна Рада зможе прийняти на третій сесії парламенту, яка розпочнеться у 2020 році.
- Крім того, 3 вересня Верховна Рада підтримала у другому читанні і в цілому законопроект про скасування недоторканності народних депутатів.