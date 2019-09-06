Разумков згоден, щоб зміни до Конституції оцінила Венеційська комісія

Джерело: "Укрінформ".

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков згоден направити до Венеційської комісії законопроекти щодо внесення змін до Конституції України, ініційовані президентом.

Дмитро Разумков у програмі "Право на владу" на "1+1": "Якщо ми говоримо про Венеційську комісію, то одне іншому не заважає: ми направляємо це (законопроекти – ред.) до Конституційного Суду, але після цього ми теж готові направити до комісії, щоб вона дала своє заключення. Це нормальна практика. Я не бачу в цьому проблеми".

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