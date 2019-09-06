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Не лише урочистості: Антикорсуд уже розподілив перші клопотання

П'ятниця, 6 вересня 2019, 10:30

Джерело: Facebook-сторінка ВАКС

Вищий антикорупційний суд відзвітував, що за перший день роботи отримав 14 клопотань.

Дослівно: "Результати першого дня роботи: до ВАКС надійшло 14 клопотань. Всі вони автоматично розподілені між суддями, тож антикорупційне судочинство стартувало не лише урочистостями, але й реальними справами".

Що передувало: Голова Вищого антикорупційного суду Олена Танасевич на брифінгу 5 вересня оголосила про початок роботи суду. За попередніми підрахунками, з місцевих загальних судів до ВАКС повинні надійти понад 3 тисячі кримінальних проваджень, з яких 190 – з НАБУ і САП.

Додатково: Президент Володимир Зеленський пообіцяв допомогти антикорсуду позбутися справ дрібних чиновників, щоб працювати над притягненням до відповідальності дійсно великих корупціонерів.

Знати більше:

Замкнена вертикаль. Що таке Вищий антикорупційний суд і чому його створення бояться політики?

Українська правда

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Теми: Антикорупційний суд
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