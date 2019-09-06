Не лише урочистості: Антикорсуд уже розподілив перші клопотання
Джерело: Facebook-сторінка ВАКС
Вищий антикорупційний суд відзвітував, що за перший день роботи отримав 14 клопотань.
Дослівно: "Результати першого дня роботи: до ВАКС надійшло 14 клопотань. Всі вони автоматично розподілені між суддями, тож антикорупційне судочинство стартувало не лише урочистостями, але й реальними справами".
Що передувало: Голова Вищого антикорупційного суду Олена Танасевич на брифінгу 5 вересня оголосила про початок роботи суду. За попередніми підрахунками, з місцевих загальних судів до ВАКС повинні надійти понад 3 тисячі кримінальних проваджень, з яких 190 – з НАБУ і САП.
Додатково: Президент Володимир Зеленський пообіцяв допомогти антикорсуду позбутися справ дрібних чиновників, щоб працювати над притягненням до відповідальності дійсно великих корупціонерів.
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