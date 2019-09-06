Помер колишній президент Мугабе, він був главою Зімбабве 30 років

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П'ятниця, 6 вересня 2019, 11:30

Джерело: Твіттер президента Зімбабве Еммерсона Мнангагви

Колишній президент Зімбабве Роберт Мугабе помер на 96 році життя.

Деталі: За даними агентства Reuters, Мугабе помер у Сінгапурі, де він останніми роками часто лікувався. 

Помер колишній президент Зімбабве Роберт Мугабе, він був при владі 30 років.
Помер колишній президент Зімбабве Роберт Мугабе, він був при владі 30 років.
AFRICANLEADERSHIP.CO.UK

Передісторія:

  • У листопаді 2017 році Мугабе після 30-річного правління пішов у відставку під тиском армії Зімбабве, яка почала військове втручання у зв’язку із політичною кризою. Причиною кризи стало звільнення союзника Мугабе Еммерсона Мнангагви з посади віце-президента і призначення на цю посаду його дружину - Грейс Мугабе.
  • Перед відставкою правляча партія Зімбабве партія ЗАНУ-ПФ почала процедуру оголошення імпічменту президенту через те, що він створив умови для "узурпації конституційної влади" його дружиною Грейс.
  • За інформацією The Guardian Мугабе мав отримати $10 мільйонів у якості винагороди за відставку та довічну зарплату у розмірі 150 тисяч доларів щомісяця. 
  • За час свого правління Мугабе відзначився розкішним життям та економічною кризою, до якої він привів Зімбабве. Інфляція на початок 2008 року сягала 100 580 %, а на січень 2009 року - 321 000 000%, що становить світовий рекорд. Також Мугабе запам'ятався тим, що на посаді президента йому "пощастило" виграти в лотерею мільйон доларів. 

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Теми: президент світ


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