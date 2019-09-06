Помер колишній президент Мугабе, він був главою Зімбабве 30 років

Джерело: Твіттер президента Зімбабве Еммерсона Мнангагви

Колишній президент Зімбабве Роберт Мугабе помер на 96 році життя.

Деталі: За даними агентства Reuters, Мугабе помер у Сінгапурі, де він останніми роками часто лікувався.

Помер колишній президент Зімбабве Роберт Мугабе, він був при владі 30 років. AFRICANLEADERSHIP.CO.UK

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