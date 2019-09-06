Помер колишній президент Мугабе, він був главою Зімбабве 30 років
П'ятниця, 6 вересня 2019, 11:30
Джерело: Твіттер президента Зімбабве Еммерсона Мнангагви
Колишній президент Зімбабве Роберт Мугабе помер на 96 році життя.
Деталі: За даними агентства Reuters, Мугабе помер у Сінгапурі, де він останніми роками часто лікувався.
Передісторія:
- У листопаді 2017 році Мугабе після 30-річного правління пішов у відставку під тиском армії Зімбабве, яка почала військове втручання у зв’язку із політичною кризою. Причиною кризи стало звільнення союзника Мугабе Еммерсона Мнангагви з посади віце-президента і призначення на цю посаду його дружину - Грейс Мугабе.
- Перед відставкою правляча партія Зімбабве партія ЗАНУ-ПФ почала процедуру оголошення імпічменту президенту через те, що він створив умови для "узурпації конституційної влади" його дружиною Грейс.
- За інформацією The Guardian Мугабе мав отримати $10 мільйонів у якості винагороди за відставку та довічну зарплату у розмірі 150 тисяч доларів щомісяця.
- За час свого правління Мугабе відзначився розкішним життям та економічною кризою, до якої він привів Зімбабве. Інфляція на початок 2008 року сягала 100 580 %, а на січень 2009 року - 321 000 000%, що становить світовий рекорд. Також Мугабе запам'ятався тим, що на посаді президента йому "пощастило" виграти в лотерею мільйон доларів.