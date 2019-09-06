Нацагентство з держслужби прогнозує зростання зарплат службовців на 30%

5250 переглядів
П'ятниця, 6 вересня 2019, 12:44

Джерело: Глава Національного агентства України з питань державної служби (НАГС) Костянтин Ващенко в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Глава Національного агентства України з питань державної служби (НАГС) Костянтин Ващенко прогнозує збільшення заробітних плат державних службовців на 30% у разі реалізації підготовленої концепції реформування оплати праці.

Пряма мова: "Сьогодні Нацагентством підготовлена ​​концепція реформування оплати праці, яка буде виноситися на розгляд Кабінету міністрів. Вона передбачає подальше збільшення посадового окладу, ліквідацію всіх додаткових надбавок та інших речей, обмеження премій в 30%. З надбавок залишається тільки "за вислугу років" , що дозволяє утримувати людей на державній службі".

Деталі: За його словами, концепція передбачає, що мінімальний посадовий оклад держслужбовця повинен становити три прожиткові мінімуми.

"Тому можна звідси вважати, що, загалом, збільшення (зарплат держслужбовців) буде відсотків 30", - уточнив Ващенко.

Нагадаємо:

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: держслужба зарплати


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Поради для чайників. До чого треба бути готовими новим урядовцям 21 серпня 2019, 12:00
Реформа державної служби: що зроблено, що провалено і як рухатись далі? 12 серпня 2019, 12:30
Зеленський призначив очільника Житомирської ОДА 12 серпня 2019, 11:53
Усі новини
Головні новини
Суд призначив Ситнику штраф за відпочинок в Рівненській області
У Києві у тролейбусі влаштували стрілянину: двоє поранених
Родичі прем’єра заборгували 21 тисячу за комунальні послуги
"Разбійнику", якого сварив Зеленський, повідомили про підозру в хуліганстві
Усі новини
їжа

Суперфуди: кіноа, чіа та годжі. Чи не міф їхня корисність?

Фото

Найкращі світлини фотоконкурсу Dronestagram

опитування

Третину українських підлітків цькували в інтернеті