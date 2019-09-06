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Нацагентство з держслужби прогнозує зростання зарплат службовців на 30%

П'ятниця, 6 вересня 2019, 12:44

Джерело: Глава Національного агентства України з питань державної служби (НАГС) Костянтин Ващенко в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Глава Національного агентства України з питань державної служби (НАГС) Костянтин Ващенко прогнозує збільшення заробітних плат державних службовців на 30% у разі реалізації підготовленої концепції реформування оплати праці.

Пряма мова: "Сьогодні Нацагентством підготовлена ​​концепція реформування оплати праці, яка буде виноситися на розгляд Кабінету міністрів. Вона передбачає подальше збільшення посадового окладу, ліквідацію всіх додаткових надбавок та інших речей, обмеження премій в 30%. З надбавок залишається тільки "за вислугу років" , що дозволяє утримувати людей на державній службі".

Деталі: За його словами, концепція передбачає, що мінімальний посадовий оклад держслужбовця повинен становити три прожиткові мінімуми.

"Тому можна звідси вважати, що, загалом, збільшення (зарплат держслужбовців) буде відсотків 30", - уточнив Ващенко.

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Теми: держслужбазарплати
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