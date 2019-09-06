Нацагентство з держслужби прогнозує зростання зарплат службовців на 30%
Джерело: Глава Національного агентства України з питань державної служби (НАГС) Костянтин Ващенко в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".
Глава Національного агентства України з питань державної служби (НАГС) Костянтин Ващенко прогнозує збільшення заробітних плат державних службовців на 30% у разі реалізації підготовленої концепції реформування оплати праці.
Пряма мова: "Сьогодні Нацагентством підготовлена концепція реформування оплати праці, яка буде виноситися на розгляд Кабінету міністрів. Вона передбачає подальше збільшення посадового окладу, ліквідацію всіх додаткових надбавок та інших речей, обмеження премій в 30%. З надбавок залишається тільки "за вислугу років" , що дозволяє утримувати людей на державній службі".
Деталі: За його словами, концепція передбачає, що мінімальний посадовий оклад держслужбовця повинен становити три прожиткові мінімуми.
"Тому можна звідси вважати, що, загалом, збільшення (зарплат держслужбовців) буде відсотків 30", - уточнив Ващенко.
Нагадаємо:
- У бюджетній декларації на 2020 рік передбачено, що мінімальна зарплата становитиме 4723 грн, що на 13,2% більше, ніж у 2019 році.
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