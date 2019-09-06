На главу ЦВК РФ напали з електрошокером

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П'ятниця, 6 вересня 2019, 12:51

Джерело: Новая газета

У будинок голови Центральної виборчої комісії Росії Елли Памфіловоїа проник невідомий і напав на неї з електрошокером.

Деталі: МВС РФ порушило кримінальну справу після розбійного нападу на будинок Памфілової.

Повідомляється, що напад стався 6 вересня близько 01:30 у міському окрузі Істра Московської області. "Зловмисник у масці через вікно проник на терасу будинку, неодноразово вдарив господиню електрошокером, після чого втік", - йдеться в повідомленні МВС РФ.

У ЦВК РФ повідомили, що здоров'ю Памфілової нічого не загрожує, зараз вона бере участь у міжнародній конференції в Москві.

8 вересня у більш ніж 30 регіонах Росії пройдуть вибори губернаторів, місцевих рад та регіональних парламентів.

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Теми: Росія


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